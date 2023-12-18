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Киевлян предупредили об усложнении дорожного движения в одном из районов столицы

18 декабря 2023 16:25
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Киевлян предупредили об усложнении дорожного движения в одном из районов столицы
Последствия ДТП на Харьковском шоссе. Фото: патрульная полиция Киева
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

Киевлян предупреждают об усложнении дорожного движения в направлении Дарницкой площади. Это связано с ДТП на Харьковском шоссе.

Об этом сообщает патрульная полиция Киева.

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Таким образом, киевлян призывают учесть эту информацию при планировании маршрута своей поездки.

"Вниманию участников дорожного движения. В связи с ДТП на Харьковском шоссе движение транспорта затруднено в направлении Дарницкой площади", — говорится в сообщении.

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Последствия ДТП в Харьковском шоссе. Фото: патрульная полиция Киева

Напомним, в Броварах Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие сегодня, 18 декабря. Водитель автомобиля сбил женщину, пересекавшую дорогу.

Добавим, в августе этого года победительница девятого сезона романтического телешоу "Холостяк", блогер Даша Квиткова попала в ДТП в одном из районов столицы. За рулем дорогого автомобиля была именно экс-жена шоумена Никиты Добрынина. По словам блогера-сплетника Богдана Беспалова, в столице прошел суд над Квитковой.

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