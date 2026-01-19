Прогноз погоди в Києві та Київській області на 20 січня

Ожеледь на дорогах. Фото: УНІАН

У вівторок, 20 січня, у Києві та області утримається морозна погода без опадів. Однак містян попереджають про туман вранці та ожеледицю на дорогах.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Прогноз погоди в Києві та області на 20 січня

Протягом дня в регіоні очікується хмарна погода з проясненнями, опадів не прогнозують. У нічні та ранкові години по області місцями можливий туман, що може ускладнювати видимість на автошляхах.

На дорогах подекуди зберігатиметься ожеледиця. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Температура повітря по Київській області вночі становитиме -12…-17°C, удень -6…-11°C. У Києві вночі очікується -12…-14°C, вдень -8…-10°C.

Карта погоди 20 січня. Фото: meteopost.com

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі повідомили про сильні морози по всій Україні.

А також стало відомо, що морози серйозно впливають на ситуацію в енергетиці Києва.