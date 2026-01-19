Видео
Україна
Видео

Киевлян предупреждают об опасности — какая погода будет завтра

Киевлян предупреждают об опасности — какая погода будет завтра

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 15:21
Прогноз погоды в Киеве и Киевской области на 20 января
Гололед на дорогах. Фото: УНИАН

Во вторник, 20 января, в Киеве и области сохранится морозная погода без осадков. Однако горожан предупреждают о тумане утром и гололедице на дорогах.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Прогноз погоды в Киеве и области на 20 января

В течение дня в регионе ожидается облачная погода с прояснениями, осадков не прогнозируют. В ночные и утренние часы по области местами возможен туман, что может затруднять видимость на автодорогах.

На дорогах местами будет сохраняться гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

Температура воздуха по Киевской области ночью составит -12...-17°C, днем -6...-11°C. В Киеве ночью ожидается -12...-14°C, днем -8...-10°C.

Прогноз погоды 20 января
Карта погоды. Фото: meteopost.com

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили о сильных морозах по всей Украине.

А также стало известно, что морозы серьезно влияют на ситуацию в энергетике Киева.

погода Киев Укргидрометцентр Киевская область прогноз погоды
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная
