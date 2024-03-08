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Киян попереджають про нову небезпеку — деталі від КМДА

8 березня 2024 10:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Киян попереджають про нову небезпеку — деталі від КМДА
Забруднене повітря. Ілюстративне фото: Укрінформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

У Києві в п'ятницю, 8 березня, фіксують забруднення повітря. Особливо висока небезпека загрожує мешканцям лівого берега.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

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Стан повітря у Києві 8 березня

"У Києві зранку 8 березня високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній — на правому", — йдеться у повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря в КМДА дали рекомендації мешканцям лівого берега:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Водночас радіаційний фон в столиці у нормі.

Слідкувати за станом повітря у Києві можна за посиланням.

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Скриншот допису КМДА 

Нагадаємо, 1 березня у Києві також попереджали про погіршення якості повітря. Мешканців столиці закликали обмежити перебування на вулицях міста.

Також ми писали, що українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отрутної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів. 

Київ
повітря
небезпека
забруднення

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