Киян попереджають про нову небезпеку — деталі від КМДА

Забруднене повітря. Ілюстративне фото: Укрінформ

У Києві в п'ятницю, 8 березня, фіксують забруднення повітря. Особливо висока небезпека загрожує мешканцям лівого берега.

Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.

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Стан повітря у Києві 8 березня

"У Києві зранку 8 березня високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній — на правому", — йдеться у повідомленні.

До поліпшення ситуації зі станом повітря в КМДА дали рекомендації мешканцям лівого берега:

закрити вікна;

обмежити перебування на вулиці;

пити багато води;

якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Водночас радіаційний фон в столиці у нормі.

Слідкувати за станом повітря у Києві можна за посиланням.

Скриншот допису КМДА

Нагадаємо, 1 березня у Києві також попереджали про погіршення якості повітря. Мешканців столиці закликали обмежити перебування на вулицях міста.

Також ми писали, що українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отрутної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів.