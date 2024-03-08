Киян попереджають про нову небезпеку — деталі від КМДА
У Києві в п'ятницю, 8 березня, фіксують забруднення повітря. Особливо висока небезпека загрожує мешканцям лівого берега.
Про це повідомила пресслужба КМДА у Telegram.
Стан повітря у Києві 8 березня
"У Києві зранку 8 березня високий рівень забрудненості повітря на лівому березі та середній — на правому", — йдеться у повідомленні.
До поліпшення ситуації зі станом повітря в КМДА дали рекомендації мешканцям лівого берега:
- закрити вікна;
- обмежити перебування на вулиці;
- пити багато води;
- якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.
Водночас радіаційний фон в столиці у нормі.
Слідкувати за станом повітря у Києві можна за посиланням.
Нагадаємо, 1 березня у Києві також попереджали про погіршення якості повітря. Мешканців столиці закликали обмежити перебування на вулицях міста.
Також ми писали, що українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отрутної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів.
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