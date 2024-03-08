Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевлян предупреждают о новой опасности — детали от КГГА arrow

Киевлян предупреждают о новой опасности — детали от КГГА

8 марта 2024 10:15
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Киевлян предупреждают о новой опасности — детали от КГГА
Загрязненный воздух. Иллюстративное фото: Укринформ
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Киеве в пятницу, 8 марта, фиксируют загрязнение воздуха. Особо высокая опасность грозит жителям левого берега.

Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.

Читайте также:

Состояние воздуха в Киеве 8 марта

"В Киеве утром 8 марта высок уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний — на правом", — говорится в сообщении.

До улучшения ситуации с состоянием воздуха в КГГА дали рекомендации жителям левого берега:

  • закрыть окна;
  • ограничить пребывание на улице;
  • пить много воды;
  • если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.

В то же время радиационный фон в столице в норме.

Следить за состоянием воздуха в Киеве можно по ссылке.

null
Скриншот поста КГГА

Напомним, 1 марта в Киеве также предупреждали об ухудшении качества воздуха. Жители столицы призвали ограничить пребывание на улицах города.

Также мы писали, что украинская инспекция по контролю качества воздуха выявила превышение нормы формальдегида в воздухе Одессы и Николаева. Концентрация ядовитого вещества в этих городах оказалась увеличена почти в тысячу раз.

Киев
воздух
опасность
загрязнение

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта