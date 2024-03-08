Киевлян предупреждают о новой опасности — детали от КГГА
В Киеве в пятницу, 8 марта, фиксируют загрязнение воздуха. Особо высокая опасность грозит жителям левого берега.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА в Telegram.
Состояние воздуха в Киеве 8 марта
"В Киеве утром 8 марта высок уровень загрязненности воздуха на левом берегу и средний — на правом", — говорится в сообщении.
До улучшения ситуации с состоянием воздуха в КГГА дали рекомендации жителям левого берега:
- закрыть окна;
- ограничить пребывание на улице;
- пить много воды;
- если есть воздухоочиститель, то включить его на максимум.
В то же время радиационный фон в столице в норме.
Следить за состоянием воздуха в Киеве можно по ссылке.
Напомним, 1 марта в Киеве также предупреждали об ухудшении качества воздуха. Жители столицы призвали ограничить пребывание на улицах города.
Также мы писали, что украинская инспекция по контролю качества воздуха выявила превышение нормы формальдегида в воздухе Одессы и Николаева. Концентрация ядовитого вещества в этих городах оказалась увеличена почти в тысячу раз.
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