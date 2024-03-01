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У Києві погіршилася якість повітря — містян просять обмежити перебування на вулиці

1 березня 2024 10:23
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Павло Зінченко
редактор
У Києві погіршилася якість повітря — містян просять обмежити перебування на вулиці
Забруднене повітря у Києві. Фото: Слово і діло
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві станом на ранок п'ятниці, 1 березня, спостерігається тимчасове погіршення якості повітря. Скоріш за все, воно було зумовлено пожежами у Київські області.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

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Повідомлення від КМДА. Фото: скриншот

У Києві погішилася якість повітря

Міська влада при цьому зазначила, що перевищення гранично допустимих концентрацій речовин, за якими здійснюється спостереження, не виявлено.

"Ймовірні причини — пожежі в Київській області та слабкий вітер, через що шкідливі домішки накопичуються у приземному шарі повітря", — пояснили в КМДА.  

До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендуємо:

  • закрити вікна;
  • обмежити перебування на вулиці;
  • пити багато води;
  • якщо є очищувач повітря, то увімкнути його на максимум.

Раніше ми повідомляли, українська інспекція з контролю за якістю повітря виявила перевищення норми формальдегіду у повітрі Одеси та Миколаєва. Концентрація отрутної речовини у цих містах виявилася збільшеною майже у тисячу разів. 

У Києві, згідно з результатами моніторингу, спостерігалося погіршення якості повітря.

Київ
повітря
Україна
Київська область
забруднення

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