У Києві 1 вересня погіршилася якість повітря — що радять киянам

Киян просять зачинити вікна — що знайшли у повітрі
У Києві зранку 1 вересня зафіксовано погіршення стану повітря. За повідомленнями міських екологічних служб, станом на 10:30 спостерігалося підвищення рівня зважених часток пилу у приземному шарі атмосфери.
Про це повідомляють у пресслужбі КМДА.
Що знайшли у повітрі Києва 1 вересня
Фахівці пояснюють, що причиною такого явища стали несприятливі метеорологічні умови. Через відсутність вітру та низьку швидкість ускладнюється циркуляція забруднюючих речовин у повітрі, тож вони починають накопичуватися. Це негативно впливає на якість повітря та може становити ризики для людей із хронічними захворюваннями дихальної системи, дітей та літніх людей.
Міська влада закликала киян дотримуватися простих правил безпеки до стабілізації ситуації. Зокрема, рекомендується тримати вікна зачиненими, обмежувати тривале перебування на вулиці, вживати достатню кількість води, а за наявності очищувача повітря краще вмикати його на максимальний режим.
У дні з підвищеним рівнем забруднення особливо обережними слід бути людям із бронхіальною астмою, алергіями та серцево-судинними захворюваннями. У таких випадках варто уникати фізичних навантажень на свіжому повітрі та користуватися медичними масками.
Оперативно відстежувати показники можна у режимі реального часу на сайті asm.kyivcity.gov.ua та в мобільному застосунку "Київ Цифровий", де відображаються дані моніторингу екологічної ситуації у столиці.
