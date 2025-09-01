У Києві 1 вересня погіршилася якість повітря — що радять киянам

Панорама Києва. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У Києві зранку 1 вересня зафіксовано погіршення стану повітря. За повідомленнями міських екологічних служб, станом на 10:30 спостерігалося підвищення рівня зважених часток пилу у приземному шарі атмосфери.

Про це повідомляють у пресслужбі КМДА.

Що знайшли у повітрі Києва 1 вересня

Фахівці пояснюють, що причиною такого явища стали несприятливі метеорологічні умови. Через відсутність вітру та низьку швидкість ускладнюється циркуляція забруднюючих речовин у повітрі, тож вони починають накопичуватися. Це негативно впливає на якість повітря та може становити ризики для людей із хронічними захворюваннями дихальної системи, дітей та літніх людей.

Карта забрудненості повітря в Києві 1 вересня. Фото: скриншот

Міська влада закликала киян дотримуватися простих правил безпеки до стабілізації ситуації. Зокрема, рекомендується тримати вікна зачиненими, обмежувати тривале перебування на вулиці, вживати достатню кількість води, а за наявності очищувача повітря краще вмикати його на максимальний режим.

У дні з підвищеним рівнем забруднення особливо обережними слід бути людям із бронхіальною астмою, алергіями та серцево-судинними захворюваннями. У таких випадках варто уникати фізичних навантажень на свіжому повітрі та користуватися медичними масками.

Оперативно відстежувати показники можна у режимі реального часу на сайті asm.kyivcity.gov.ua та в мобільному застосунку "Київ Цифровий", де відображаються дані моніторингу екологічної ситуації у столиці.

