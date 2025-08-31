Відео
Україна
На Чорнобильській АЕС перевіряють рівень радіації — що відомо

На Чорнобильській АЕС перевіряють рівень радіації — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 31 серпня 2025 17:14
В Чорнобильській зоні перевіряють рівень радіації
На території Чорнобильської зони перевіряють рівень радіації. Фото: 704 окрема бригада РХБ захисту

У зоні підвищеного радіаційного контролю на території Чорнобильської зони працюють підрозділи радіаційної, хімічної та біологічної (РХБ) розвідки 704 окремої бригади РХБ захисту Сил підтримки ЗСУ. Фахівці перевіряють рівень радіації.

Про це інформує пресслужба Генерального штабу Збройних сил України у неділю, 31 серпня, в Telegram.

Чорнобильська АЕС
На території Чорнобильської зони вимірюють рівень радіації

Отже, на території Чорнобильської зони фахівці РХБ розвідки проводять ретельну перевірку рівнів радіації в безпосередній близькості до ушкодженої конструкції, фіксують показники, відбирають проби.

Чорнобильська АЕС радіація
У Генштабі нагадали, що коли у лютому 2025 року один із ворожих "Шахедів" пошкодив конструкцію об’єкта "Укриття", більш відомого як саркофаг над четвертим енергоблоком ЧАЕС, результати розвідки дозволили швидко оцінити масштаби загрози, виключити можливість витоку радіоактивних речовин та дати зелене світло для відновлювальних робіт.

Однак варто пам'ятати, що радіація — невидимий і підступний ворог. І саме тому присутність підрозділів РХБ розвідки в Чорнобилі є необхідною.

На фото — моменти роботи групи РХБ розвідки біля саркофага.

Чорнобильська АЕС
Нагадаємо, що нещодавно у Чорнобилі помітили метелика з розмахом крил до 10 сантиметрів.

Також у Чорнобилі помітили рідкісну пташку з майже круговим зором.
  

Чорнобильська АЕС радіація перевірки війна в Україні Чорнобильська зона
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
