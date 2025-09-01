В Киеве 1 сентября ухудшилось качество воздуха — что советуют киевлянам

Панорама Киева. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Киеве утром 1 сентября зафиксировано ухудшение состояния воздуха. По сообщениям городских экологических служб, по состоянию на 10:30 наблюдалось повышение уровня взвешенных частиц пыли в приземном слое атмосферы.

Об этом сообщают в пресс-службе КГГА.

Реклама

Читайте также:

Что нашли в воздухе Киева 1 сентября

Специалисты объясняют, что причиной такого явления стали неблагоприятные метеорологические условия. Из-за отсутствия ветра и низкой скорости усложняется циркуляция загрязняющих веществ в воздухе, поэтому они начинают накапливаться. Это негативно влияет на качество воздуха и может представлять риски для людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы, детей и пожилых людей.

Карта загрязненности воздуха в Киеве 1 сентября. Фото: скриншот

Городские власти призвали киевлян соблюдать простые правила безопасности до стабилизации ситуации. В частности, рекомендуется держать окна закрытыми, ограничивать длительное пребывание на улице, употреблять достаточное количество воды, а при наличии очистителя воздуха лучше включать его на максимальный режим.

В дни с повышенным уровнем загрязнения особенно осторожными следует быть людям с бронхиальной астмой, аллергиями и сердечно-сосудистыми заболеваниями. В таких случаях следует избегать физических нагрузок на свежем воздухе и пользоваться медицинскими масками.

Оперативно отслеживать показатели можно в режиме реального времени на сайте asm.kyivcity.gov.ua и в мобильном приложении "Киев Цифровой", где отображаются данные мониторинга экологической ситуации в столице.

Напомним, недавно в Чернобыле проводили усиленную проверку загрязненности воздуха и уровня радиации.

А в Одессе несколько дней назад заметили черные пятна на воде моря. Стало известно, что там обнаружили после анализа.