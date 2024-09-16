Через пожежі у Києві погана ситуація з повітрям — як самому досліджувати рівень екологічних загроз

Смог у Києві. Ілюстративне фото: УНІАН

Міська влада столиці України повідомляє про тимчасове погіршення ситуації з якістю повітря у Києві. Ймовірною причиною називають пожежі у Київської області та метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок.

Про це КМДА повідомляє у своєму Telegram-каналі.

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Моніторинг екосистеми Києва у реальному часі. Фото: чатбот Radiation and Smog Alarm

В міській адміністрації радять закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води та увімкнути очищувач повітря на максимум, якщо він є.

Як самостійно відстежувати ситуацію з якістю повітря та радіацією

Щоб самостійно бути в курсі екологічної ситуації в столиці можна користуватись сайтом моніторингу EcoCity. Або підписатись на чатбот в Telegram — Radiation and Smog Alarm. Є ще інтерактивна мапа від Департаменту захисту довкілля. Там теж дані формується у режимі реального часу.

Мапа екологічної ситуації у Києві. Фото: EcoCity

На цей момент повідомляється про погіршення повітря у центрі Києва в районах ДВРЗ та Голосіївському. Найгірша ситуація на Позняках та у Святошинському районі.

До речи, згідно з даними сайту EcoCity, найбрудніше повітря в Україні зараз спостерігається у Полтавській, Дніпропетровській, Вінницькій та Хмельницькій областях.