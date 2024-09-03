У Києві фіксують погіршення якості повітря через пожежі в області

У Києві через забрудненість повітря радять зачиняти вікна — яка причина
У Києві спостерігається погіршення якості повітря, через що жителям порадили зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці. Причина — пожежі на торфовищах в Київській області.
Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у вівторок, 3 серпня.
У Києві фіксується забрудненість повітря
У Київській МВА ймовірною причиною погіршення стану повітря назвали пожежі в екосистемах. Зокрема — горіння торфу в шести осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини.
Також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.
У випадку появи задимленості киянам рекомендують:
- зачинити вікна;
- відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.
Правий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 56 (середній рівень забрудненості).
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 62 (середній рівень забрудненості).
Лівий берег
На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 58 (середній рівень забрудненості).
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