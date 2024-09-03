У Києві фіксують погіршення якості повітря через пожежі в області

Забруднене повітря у Києві. Фото: РБК-Україна

У Києві спостерігається погіршення якості повітря, через що жителям порадили зачиняти вікна та обмежити перебування на вулиці. Причина — пожежі на торфовищах в Київській області.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації у Telegram у вівторок, 3 серпня.

Читайте також:

Допис КМДА. Фото: скриншот

У Києві фіксується забрудненість повітря

У Київській МВА ймовірною причиною погіршення стану повітря назвали пожежі в екосистемах. Зокрема — горіння торфу в шести осередках загальною площею 3,74 га у Броварському районі Київщини.

Також пожежі є можливою причиною неприємного запаху у столиці.

У випадку появи задимленості киянам рекомендують:

зачинити вікна;

відмовитися від довгих прогулянок та фізичної активності на відкритому повітрі.

Правий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою проспект Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря – 56 (середній рівень забрудненості).

Дані щодо забрудненості повітря на правому березі. Фото: скриншот

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря – 62 (середній рівень забрудненості).

Дані щодо забрудненості повітря в Києві. Фото: скриншот

Лівий берег

На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря – 58 (середній рівень забрудненості).