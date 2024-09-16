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Киевлян призывают закрыть окна из-за качества воздуха — в чем причина и как отслеживать ситуацию

16 сентября 2024 00:25
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
Из-за пожаров в Киеве плохая ситуация с воздухом — как самому исследовать уровень экологических угроз
Смог в Киеве. Иллюстративное фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Городские власти столицы Украины сообщают о временном ухудшении ситуации с качеством воздуха в Киеве. Вероятной причиной называют пожары в Киевской области и метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей.

Об этом КГГА сообщает в своем Telegram-канале.

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Киевлян призывают закрыть окна из-за качества воздуха - в чем причина и как отслеживать ситуацию - фото 1
Мониторинг экосистемы в реальном времени. Фото: чат-бот Radiation and Smog Alarm

В городской администрации советуют закрыть окна, ограничить пребывание на улице, пить много воды и включить воздухоочиститель на максимум, если он есть.

Как самостоятельно отслеживать ситуацию с качеством воздуха и радиацией

Чтобы самостоятельно быть в курсе экологической ситуации в столице можно пользоваться сайтом мониторинга EcoCity. Или подписаться на чат-бот в Telegram — Radiation and Smog Alarm. Есть еще интерактивная карта от Департамента защиты окружающей среды. Там тоже данные формируются в режиме реального времени.

Киевлян призывают закрыть окна из-за качества воздуха - в чем причина и как отслеживать ситуацию - фото 2
Карта экологической ситуации в Киеве. Фото: EcoCity

В настоящее время сообщается об ухудшении воздуха в центре Киева в районах ДВРЗ и Голосеевском. Самая плохая ситуация на Позняках и в Святошинском районе.

Кстати, согласно данным сайта EcoCity, самый грязный воздух в Украине сейчас наблюдается в Полтавской, Днепропетровской, Винницкой и Хмельницкой областях.

Киевлян призывают закрыть окна из-за качества воздуха - в чем причина и как отслеживать ситуацию - фото 3
Самый грязный воздух в украинских областях. Фото: EcoCity

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