Виставка про теракт в Оленівці — киян запрошують дізнатися більше про трагедію

Виставка "Оленівка: квінтесенція жорстокості". Фото: Музей Революції Гідності

Національний музей Революції Гідності запрошує відвідати виставку "Оленівка: квінтесенція жорстокості". Там можна буде дізнатися більше про трагедію.

Про це повідомили у пресслужбі Музею Майдану.

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Де проводиться виставка

Виставка працює у Києва навколо монументу Незалежності і триватиме до 17 листопада.

"Вона працює з липня 2024 року у центрі Києва, аби кожен з нас пам’ятав історії полонених, вбитих росією в оленівській колонії, та продовжував боротися за всіх, на кого ми чекаємо з російського полону", — йдеться у повідомленні.

У Музеї Майдану зазначають, що на кожному банері відвідувачі зможуть дізнатися більше інформації про Оленівську трагедію.

"Разом з Асоціацією родин захисників "Азовсталі" ми продовжуємо розповідати історії "азовців", імена яких назавжди закарбуються в історії цієї війни та в наших серцях, щоби їх пам’ятали усі покоління українців", — додали організатори.

Що відомо про теракт у Оленівці

29 липня 2022 року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS.

Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у "воєнних злочинах", а також приховати тортури над полоненими та розстріли.

Пізніше стало відомо, що масове вбивство полонених в Оленівці росіяни вчинили, аби приховати сліди тортур, адже з "азовцями" у полоні поводилися особливо жорстоко.