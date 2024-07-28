Теракт в Оленівці — у Києві відкрилась виставка Квінтесенція жорстокості

Виставка "Квінтесенція жорстокості" проходить в межах акції "FREE AZOV". Фото: Новини.LIVE

У неділю, 28 липня, у Києві на Майдані Незалежності відкрили виставку присвячену другій річниці теракту в Оленівці. Вона має назву "Квінтесенція жорстокості" і проходить в межах акції "FREE AZOV".

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

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Виставка про трагічну історію

За словами організаторів, ця виставка про трагічну історію.

"Вони готові боротися далі. Але вони перебувають в нелюдських умовах. Вони є бранцями кремлівського режиму. Вони, на жаль, гинуть навіть в полоні", — пояснюють організатори.

У Києві відкрили виставку присвячену другій річниці теракту в Оленівці. Фото: Новини.LIVE

Зазначається, що виставка має на меті продемонструвати усю ту жорстокість РФ по відношенню до українських військовополонених.

"Тут усе від моменту, коли їх перевели в барак. Розповідається, як відбувався їх побут, як їх розселяли. Момент вибуху. Про ненадання допомоги. Про те, як люди горіли живцем. Про те, як вони просто стікали кров'ю, а росіяни нічого з цим не зробили", — йдеться у повідомленні.

Люди на Майдані Незалежності. Фото: Новини.LIVE

Окремо наголошується, що ця виставка — чергове нагадування про те, яке справжнє обличчя ворога.

Чоловік тримає плакат "Оленівка. Не пробачимо". Фото: Новини.LIVE

Жінки на акції у Києві. Фото: Новини.LIVE

Люди закликають звільнити з полону бійців Азову. Фото: Новини.LIVE

Жінка прийшла на акцію з табличкою "Полон вбиває". Фото: Новини.LIVE

Люди закликають звільнити з полону бійців Азову. Фото: Новини.LIVE

Люди на акції у Києві. Фото: Новини.LIVE

Плакати з нагадуванням про те, що полон вбиває українських військових. Фото: Новини.LIVE

Люди закликають звільнити з полону бійців Азову. Фото: Новини.LIVE

Військові запалили факели. Фото: Новини.LIVE

Люди прийшли на виставку. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що 29 липня 2022 року в колонії в окупованому місті Оленівка Донецької області, де росіяни утримували українських військовополонених, пролунали вибухи. Росіяни заявили, що це ЗСУ вдарили з HIMARS.

Однак Генеральний штаб України заявив, що СІЗО обстріляли самі ж росіяни, щоб звинуватити Україну у "воєнних злочинах", а також приховати тортури над полоненими та розстріли.

Пізніше стало відомо, що масове вбивство полонених в Оленівці росіяни вчинили, аби приховати сліди тортур, адже з "азовцями" у полоні поводилися особливо жорстоко.