Выставка о теракте в Еленовке — киевлян приглашают узнать больше о трагедии

Выставка "Еленовка: Квинтэссенция жестокости". Фото: Музей Революции Достоинства

Национальный музей Революции Достоинства приглашает посетить выставку "Еленовка: Квинтэссенция жестокости". Там можно будет узнать больше о трагедии.

Об этом сообщили в пресс-службе Музея Майдана.

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Где проводится выставка

Выставка работает в Киеве около монумента Независимости и продлится до 17 ноября.

"Она работает с июля 2024 года в центре Киева, чтобы каждый из нас помнил истории пленных, убитых россией в еленовской колонии, и продолжал бороться за всех, кого мы ждем из российского плена", — говорится в сообщении.

В Музее Майдана отмечают, что на каждом баннере посетители смогут узнать больше информации о трагедии в Еленовке.

"Вместе с Ассоциацией семей защитников "Азовстали" мы продолжаем рассказывать истории "азовцев", имена которых навсегда запечатлеются в истории этой войны и в наших сердцах, чтобы помнили все поколения украинцев", — добавили организаторы.

Что известно о теракте в Еленовке

29 июля 2022 года в колонии в оккупированном городе Еленовка Донецкой области, где россияне содержали украинских военнопленных, раздались взрывы. Россияне заявили, что это ВСУ ударили из HIMARS.

Однако Генеральный штаб Украины заявил, что СИЗО обстреляли сами же россияне, чтобы обвинить Украину в " военных преступлениях", а также скрыть пытки над пленными и расстрелы.

Позже стало известно, что массовое убийство пленных в Еленовке россияне совершили, чтобы скрыть следы пыток, ведь с "азовцами" в плену обращались особенно жестоко.