Киянам не радять відвідувати пляжі — що з моніторингом води і піску
У Києві розпочався регулярний моніторинг якості води у відкритих водоймах, піску та питної води у фонтанчиках, розташованих у традиційних зонах рекреації. Це відбувається попри те, що пляжі Києва з міркувань безпеки цього року не планують відкривати.
Про це повідомляє в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.
Перевірка якості води у Києві
Як зазначається, такі заходи необхідні для забезпечення інфекційної безпеки та санітарного благополуччя мешканців столиці.
Наразі фахівці відділу фізичних та хімічних факторів та санітарно-гігієнічної лабораторії Центру продовжать виконувати відповідні дослідження за договорами з КП "Плесо" та ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві.
Загалом дослідження проводяться на таких пляжах:
- "Венеція";
- "Дитячий";
- "Молодіжний";
- "Передмістна Слобідка";
- "Золотий";
- "Тельбін";
- "Райдуга";
- "Веселка";
- "Галерний";
- озеро "Вербне";
- "Пуща Водиця";
- "Центральний";
- "Чорторий";
- "Оболонський острів".
Нагадуємо, що на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації було прийнято рішення не відкривати цього року пляжний сезон у столиці. Причина — воєнний стан у країні.
Раніше ми повідомляли, що найближчими днями в Одеському регіоні буде підписано розпорядження про відкриття 20 пляжів для відвідування. Наразі йде обстеження на вибухонебезпечні предмети зон відпочинку.
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