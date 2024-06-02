Киянам не радять відвідувати пляжі — що з моніторингом води і піску

Фахівці під час перевірки якості води. Фото: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

У Києві розпочався регулярний моніторинг якості води у відкритих водоймах, піску та питної води у фонтанчиках, розташованих у традиційних зонах рекреації. Це відбувається попри те, що пляжі Києва з міркувань безпеки цього року не планують відкривати.

Про це повідомляє в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

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Як зазначається, такі заходи необхідні для забезпечення інфекційної безпеки та санітарного благополуччя мешканців столиці.

Наразі фахівці відділу фізичних та хімічних факторів та санітарно-гігієнічної лабораторії Центру продовжать виконувати відповідні дослідження за договорами з КП "Плесо" та ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві.

Перевірка якості води на пляжі. Фото: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Спеціалісти перевіряють якість піску на одному з пляжів Києва. Фото: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Загалом дослідження проводяться на таких пляжах:

"Венеція";

"Дитячий";

"Молодіжний";

"Передмістна Слобідка";

"Золотий";

"Тельбін";

"Райдуга";

"Веселка";

"Галерний";

озеро "Вербне";

"Пуща Водиця";

"Центральний";

"Чорторий";

"Оболонський острів".

Нагадуємо, що на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації було прийнято рішення не відкривати цього року пляжний сезон у столиці. Причина — воєнний стан у країні.

Раніше ми повідомляли, що найближчими днями в Одеському регіоні буде підписано розпорядження про відкриття 20 пляжів для відвідування. Наразі йде обстеження на вибухонебезпечні предмети зон відпочинку.