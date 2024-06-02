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Киянам не радять відвідувати пляжі — що з моніторингом води і піску

2 червня 2024 13:33
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор
Киянам не радять відвідувати пляжі — що з моніторингом води і піску
Фахівці під час перевірки якості води. Фото: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитро Галушка
Дмитро Галушка
Редактор

У Києві розпочався регулярний моніторинг якості води у відкритих водоймах, піску та питної води у фонтанчиках, розташованих у традиційних зонах рекреації. Це відбувається попри те, що пляжі Києва з міркувань безпеки цього року не планують відкривати.

Про це повідомляє в Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб.

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Як зазначається, такі заходи необхідні для забезпечення інфекційної безпеки та санітарного благополуччя мешканців столиці.

Наразі фахівці відділу фізичних та хімічних факторів та санітарно-гігієнічної лабораторії Центру продовжать виконувати відповідні дослідження за договорами з КП "Плесо" та ГУ Держпродспоживслужби в м. Києві.

перевірка придатності води на пляжі
Перевірка якості води на пляжі. Фото: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб
перевірка якості піску у Києві
Спеціалісти перевіряють якість піску на одному з пляжів Києва. Фото: Київський міський центр контролю та профілактики хвороб

Загалом дослідження проводяться на таких пляжах:

  • "Венеція";
  • "Дитячий";
  • "Молодіжний";
  • "Передмістна Слобідка";
  • "Золотий";
  • "Тельбін";
  • "Райдуга";
  • "Веселка";
  • "Галерний";
  • озеро "Вербне";
  • "Пуща Водиця";
  • "Центральний";
  • "Чорторий";
  • "Оболонський острів".

Нагадуємо, що на засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації було прийнято рішення не відкривати цього року пляжний сезон у столиці. Причина — воєнний стан у країні.

Раніше ми повідомляли, що найближчими днями в Одеському регіоні буде підписано розпорядження про відкриття 20 пляжів для відвідування. Наразі йде обстеження на вибухонебезпечні предмети зон відпочинку.

вода
Україна
Київ
пляж
відпочинок
перевірки

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