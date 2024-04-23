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У Києві цього року пляжний сезон скасовано — яка причина

23 квітня 2024 12:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Києві цього року пляжний сезон скасовано — яка причина
Застережлива табличка ”Купання заборонено”. Ілюстративне фото: УНІАН
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

На засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації було прийнято рішення не відкривати цього року пляжний сезон у столиці. Причина — воєнний стан в країні.

Про це повідомила пресслужба КМДА, у вівторок, 23 квітня.

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Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку, що може ускладнити їх безперешкодний доступ до укриттів та сховищ у разі повітряної тривоги.

Згідно з вимогами технічної безпеки, фахівці будуть проводити сезонні роботи для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку. Ці роботи включатимуть обслуговування інженерних мереж, прибирання та санітарну обробку територій з метою боротьби з комахами та іншими факторами.

Це вже третій рік поспіль, коли міська влада приймає рішення не рекомендувати громадянам відвідувати пляжі у зв'язку зі складною ситуацією в країні.

Нагадаємо, що у Києві квітує 115 тисяч тюльпанів, які Нідерланди безплатно передало українській столиці ще восени. Традицію започаткували чотири роки тому. 

Також ми писали, що стало відомо, чи закриють станції метро "Почайна" та "Тараса Шевченка" у Києві. 

Київ
літо
пляж
Київрада

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