У Києві цього року пляжний сезон скасовано — яка причина

Застережлива табличка ”Купання заборонено”. Ілюстративне фото: УНІАН

На засіданні Постійної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Київської міської державної адміністрації було прийнято рішення не відкривати цього року пляжний сезон у столиці. Причина — воєнний стан в країні.

Про це повідомила пресслужба КМДА, у вівторок, 23 квітня.

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Пляжного сезону у Києві не буде

Таке рішення пов'язане з необхідністю уникнення масових скупчень людей на пляжах та в зонах відпочинку, що може ускладнити їх безперешкодний доступ до укриттів та сховищ у разі повітряної тривоги.

Згідно з вимогами технічної безпеки, фахівці будуть проводити сезонні роботи для підтримки порядку та санітарії на пляжних територіях і зонах відпочинку. Ці роботи включатимуть обслуговування інженерних мереж, прибирання та санітарну обробку територій з метою боротьби з комахами та іншими факторами.

Це вже третій рік поспіль, коли міська влада приймає рішення не рекомендувати громадянам відвідувати пляжі у зв'язку зі складною ситуацією в країні.

Нагадаємо, що у Києві квітує 115 тисяч тюльпанів, які Нідерланди безплатно передало українській столиці ще восени. Традицію започаткували чотири роки тому.

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