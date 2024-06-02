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Киевлянам не советуют посещать пляжи — что с мониторингом воды и песка

2 июня 2024 13:33
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка
Киевлянам не советуют посещать пляжи — что с мониторингом воды и песка
Специалисты при проверке качества воды. Фото: Киевский городской центр контроля и профилактики болезней
431dd3e3-9428-47c9-81f2-aeb9d6d73200 - Дмитрий Галушка

В Киеве начался регулярный мониторинг качества воды в открытых водоемах, песке и питьевой воде в фонтанчиках, расположенных в традиционных зонах рекреации. Это происходит, несмотря на то, что пляжи Киева по соображениям безопасности в этом году не планируют открывать.

Об этом сообщает в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.

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Как отмечается, такие меры необходимы для обеспечения инфекционной безопасности и санитарного благополучия жителей столицы.

Специалисты отдела физических и химических факторов и санитарно-гигиенической лаборатории Центра продолжат выполнять соответствующие исследования по договорам с КП "Плесо" и ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

проверка пригодности воды на пляже
Проверка качества воды на пляже. Фото: Киевский городской центр контроля и профилактики болезней
проверка качества песка в Киеве
Специалисты проверяют качество песка на одном из пляжей Киева. Фото: Киевский городской центр контроля и профилактики болезней

В целом исследования проводятся на следующих пляжах:

  • "Венеция";
  • "Детский";
  • "Молодежный";
  • "Предместная Слободка";
  • "Золотой";
  • "Тельбин";
  • "Веселка";
  • "Галерный";
  • озеро "Вербное";
  • "Пуща Водица";
  • "Центральный";
  • "Черторый";
  • "Оболонский остров".

Напомним, что на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации было принято решение не открывать в этом году пляжный сезон в столице. Причина — военное положение в стране.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Одесском регионе будет подписано распоряжение об открытии 20 пляжей для посещения. В настоящее время идет обследование на взрывоопасные предметы зон отдыха.

вода
Украина
Киев
пляж
отдых
проверки

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