Киевлянам не советуют посещать пляжи — что с мониторингом воды и песка

Специалисты при проверке качества воды. Фото: Киевский городской центр контроля и профилактики болезней

В Киеве начался регулярный мониторинг качества воды в открытых водоемах, песке и питьевой воде в фонтанчиках, расположенных в традиционных зонах рекреации. Это происходит, несмотря на то, что пляжи Киева по соображениям безопасности в этом году не планируют открывать.

Об этом сообщает в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.

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Как отмечается, такие меры необходимы для обеспечения инфекционной безопасности и санитарного благополучия жителей столицы.

Специалисты отдела физических и химических факторов и санитарно-гигиенической лаборатории Центра продолжат выполнять соответствующие исследования по договорам с КП "Плесо" и ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.

Проверка качества воды на пляже. Фото: Киевский городской центр контроля и профилактики болезней

Специалисты проверяют качество песка на одном из пляжей Киева. Фото: Киевский городской центр контроля и профилактики болезней

В целом исследования проводятся на следующих пляжах:

"Венеция";

"Детский";

"Молодежный";

"Предместная Слободка";

"Золотой";

"Тельбин";

"Веселка";

"Галерный";

озеро "Вербное";

"Пуща Водица";

"Центральный";

"Черторый";

"Оболонский остров".

Напомним, что на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации было принято решение не открывать в этом году пляжный сезон в столице. Причина — военное положение в стране.

Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Одесском регионе будет подписано распоряжение об открытии 20 пляжей для посещения. В настоящее время идет обследование на взрывоопасные предметы зон отдыха.