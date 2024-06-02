Киевлянам не советуют посещать пляжи — что с мониторингом воды и песка
В Киеве начался регулярный мониторинг качества воды в открытых водоемах, песке и питьевой воде в фонтанчиках, расположенных в традиционных зонах рекреации. Это происходит, несмотря на то, что пляжи Киева по соображениям безопасности в этом году не планируют открывать.
Об этом сообщает в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней.
Проверка качества воды в Киеве
Как отмечается, такие меры необходимы для обеспечения инфекционной безопасности и санитарного благополучия жителей столицы.
Специалисты отдела физических и химических факторов и санитарно-гигиенической лаборатории Центра продолжат выполнять соответствующие исследования по договорам с КП "Плесо" и ГУ Госпродпотребслужбы в г. Киеве.
В целом исследования проводятся на следующих пляжах:
- "Венеция";
- "Детский";
- "Молодежный";
- "Предместная Слободка";
- "Золотой";
- "Тельбин";
- "Веселка";
- "Галерный";
- озеро "Вербное";
- "Пуща Водица";
- "Центральный";
- "Черторый";
- "Оболонский остров".
Напомним, что на заседании Постоянной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации было принято решение не открывать в этом году пляжный сезон в столице. Причина — военное положение в стране.
Ранее мы сообщали, что в ближайшие дни в Одесском регионе будет подписано распоряжение об открытии 20 пляжей для посещения. В настоящее время идет обследование на взрывоопасные предметы зон отдыха.
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