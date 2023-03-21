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Киянам не рекомендують виходити на вулиці: де у столиці найгірше повітря

21 березня 2023 10:23
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Мешканцям Києва у вівторок краще побути удома
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

В столиці погіршилася якість повітря, особливо забруднене воно на Подолі та в Соцмісті. Тому мешканцям столиці рекомендують побути удома, виходячи на вулицю лише у випадку крайньої потреби.

Про це повідомляє Telegram-канал "ТиКиїв".

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Мешканців Києва закликали перебувати вдома.

Виходити на вулицю без нагальної потреби не рекомендується.

Причиною є погіршення якості повітря в українській столиці.

Якість повітря у столиці

Рекомендується слідкувати за якістю повітря у Києві за допомогою мобільного застосунку "Київ Цифровий".

Також можна отримати цю інформацію на сторінці Автоматичної системи моніторингу від управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.

Згідно з інформацією, оприлюдненою на цій сторінці, станом на момент публікації новини найгіршою якість повітря в столиці була на Подолі та лівобережному Соцмісті.

Найчистіше повітря у Києві, згідно із даними моніторинга, було в районі Голосіївського лісу.

Нагадаємо, що лише 13 країн та територій світу мали "здорову" якість повітря минулого року. У 2022 році забруднення атмосфери зросло до тривожного рівня.

Було проаналізовано середню якість повітря в 131 країні та території. Згідно зі звітом, лише шість із них — Австралія, Естонія, Фінляндія, Гренада, Ісландія та Нова Зеландія — і сім територій у Тихому океані та Карибському басейні, включаючи Гуам і Пуерто-Ріко, відповідають вимогам ВООЗ, які передбачають середній рівень забруднення — 5 мікрограмів на кубічний метр або менше.

Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE

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