Киянам не рекомендують виходити на вулиці: де у столиці найгірше повітря
В столиці погіршилася якість повітря, особливо забруднене воно на Подолі та в Соцмісті. Тому мешканцям столиці рекомендують побути удома, виходячи на вулицю лише у випадку крайньої потреби.
Про це повідомляє Telegram-канал "ТиКиїв".
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Краще сидіти вдома
Мешканців Києва закликали перебувати вдома.
Виходити на вулицю без нагальної потреби не рекомендується.
Причиною є погіршення якості повітря в українській столиці.
Якість повітря у столиці
Рекомендується слідкувати за якістю повітря у Києві за допомогою мобільного застосунку "Київ Цифровий".
Також можна отримати цю інформацію на сторінці Автоматичної системи моніторингу від управління екології та природних ресурсів Київської міської державної адміністрації.
Згідно з інформацією, оприлюдненою на цій сторінці, станом на момент публікації новини найгіршою якість повітря в столиці була на Подолі та лівобережному Соцмісті.
Найчистіше повітря у Києві, згідно із даними моніторинга, було в районі Голосіївського лісу.
Нагадаємо, що лише 13 країн та територій світу мали "здорову" якість повітря минулого року. У 2022 році забруднення атмосфери зросло до тривожного рівня.
Було проаналізовано середню якість повітря в 131 країні та території. Згідно зі звітом, лише шість із них — Австралія, Естонія, Фінляндія, Гренада, Ісландія та Нова Зеландія — і сім територій у Тихому океані та Карибському басейні, включаючи Гуам і Пуерто-Ріко, відповідають вимогам ВООЗ, які передбачають середній рівень забруднення — 5 мікрограмів на кубічний метр або менше.
Фото: Олег Переверзєв / Новини.LIVE