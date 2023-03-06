Мешканці столиці можуть чути звуки пострілів 9 березня: причини

Мешканці столиці можуть чути звуки пострілів у четвер: причини
У четвер, 9 березня, ДБР буде проводити слідчий експеримент у мікрорайоні Осокорки. Мешканців столиці попередили про звуки пострілів та можливі ускладнення руху.
Про це повідомляє КМДА.
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"Проведення слідчої дії із застосуванням стрілецької зброї заплановано 9 березня у період із 10:00 до 15:00 за адресою: перетин вулиць Центральної та 120-ї Садової (мікрорайон Осокорки, Дарницький район)", — йдеться в повідомленні.
Державне бюро розслідувань попереджає мешканців столиці, що в районі проведення заходів буде обмежено рух автомобілів.
Людей закликали зберігати спокій та не пересуватися в районі проведення слідчого експерименту без потреби.
Нагадаємо, у Києві не планують ліквідовувати пішохідну зону біля Бессарабської площі. Наразі тривають обговорення щодо ефективної організації дорожнього руху в центрі столиці.
Також ми писали, що у ніч проти 6 березня російські загарбники запустили дрони-камікадзе у напрямку Києва. Усі ворожі дрони було збито українськими силами протиповітряної оборони.
Додамо, у Києві офіційно відкрили перший в Україні банк довгострокового зберігання крові, що дозволить зберігати її до 30 років.