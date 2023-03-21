Киевлянам не рекомендуют выходить на улицы: где в столице самый плохой воздух
В столице ухудшилось качество воздуха, особенно загрязнен он на Подоле и в Соцгороде. Поэтому жителям столицы рекомендуют побыть дома, выходя на улицу только в случае крайней необходимости.
Об этом сообщает Telegram-канал "ТиКиїв".
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Лучше сидеть дома
Жителей Киева призвали находиться дома.
Выходить на улицу без необходимости не рекомендуется.
Причиной является ухудшения качества воздуха в украинской столице.
Качество воздуха в столице
Рекомендуется следить за качеством воздуха в Киеве с помощью мобильного приложения "Київ Цифровий".
Также можно получить эту информацию на странице Автоматической системы мониторинга управления экологии и природных ресурсов Киевской городской государственной администрации.
Согласно информации, обнародованной на этой странице, по состоянию на момент публикации новости наихудшим качеством воздуха в столице было на Подоле и левобережном Соцгороде.
Чистейший воздух в Киеве, согласно данным мониторинга, был в районе Голосеевского леса.
Напомним, что только 13 стран и территорий мира имели "здоровое" качество воздуха в прошлом году. В 2022 году загрязнение атмосферы выросло до тревожного уровня.
Было проанализировано среднее качество воздуха в 131 стране и территории. Согласно отчету, только шесть из них — Австралия, Эстония, Финляндия, Гренада, Исландия и Новая Зеландия — и семь территорий в Тихом океане и Карибском бассейне, включая Гуам и Пуэрто-Рико, отвечают требованиям ВОЗ, которые предусматривают средний уровень загрязнения. микрограмм на кубический метр или меньше.
Фото: Олег Переверзев / Новини.LIVE