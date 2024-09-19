Звання Почесний громадянин Києва отримав Олександр Сирький — кого ще відзначили

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: rfi.fr

У четвер, 19 вересня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутатським корпусом було присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва" 15-м видатним мешканцям столиці. Серед них є і Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

Читайте також:

Хто отримав звання "Почесний громадянин Києва"

У Київраді зазначили, що церемонію вручення нагород провів мер Віталій Кличко.

Фото, оприлюднене пресслужбою свідчить, що головком Сирський особисто не відвідував церемонію.

Церемонія вручення нагород. Фото: Київрада

Також звання "Почесний громадянин міста Києва", зокрема, отримали:

письменниця Оксана Забужко

художній керівник Національної опери Анатолій Солов’яненко

хоровий диригент, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка" Євген Савчук

лікар-хірург, директору ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О.Шалімова" Олександр Усенко

Герой України, композитор, почесний співголова Національної спілки композиторів України Євген Станкович