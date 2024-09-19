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Сирський став почесним громадянином Києва — хто ще отримав звання

19 вересня 2024 19:35
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор
Звання Почесний громадянин Києва отримав Олександр Сирький — кого ще відзначили
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: rfi.fr
Роман Кошмал - редактор
Роман Кошмал
редактор

У четвер, 19 вересня, на пленарному засіданні Київської міської ради  депутатським корпусом було присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва" 15-м видатним мешканцям столиці. Серед них є і Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

Про це повідомляє пресслужба Київради.

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У Київраді зазначили, що церемонію вручення нагород провів мер Віталій Кличко.

Фото, оприлюднене пресслужбою свідчить, що головком Сирський особисто не відвідував церемонію. 

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Церемонія вручення нагород. Фото: Київрада

Також звання "Почесний громадянин міста Києва", зокрема, отримали: 

  • письменниця Оксана Забужко
  • художній керівник Національної опери Анатолій Солов’яненко
  • хоровий диригент, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка" Євген Савчук
  • лікар-хірург, директору ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О.Шалімова" Олександр Усенко
  • Герой України, композитор, почесний співголова Національної спілки композиторів України Євген Станкович
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Хто отримав звання "Почесний громадянин Києва". Фото: скриншот

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