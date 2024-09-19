Звання Почесний громадянин Києва отримав Олександр Сирький — кого ще відзначили

Сирський став почесним громадянином Києва — хто ще отримав звання
19 вересня 2024 19:35
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Фото: rfi.fr
У четвер, 19 вересня, на пленарному засіданні Київської міської ради депутатським корпусом було присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва" 15-м видатним мешканцям столиці. Серед них є і Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.
Про це повідомляє пресслужба Київради.
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У Київраді зазначили, що церемонію вручення нагород провів мер Віталій Кличко.
Фото, оприлюднене пресслужбою свідчить, що головком Сирський особисто не відвідував церемонію.
Також звання "Почесний громадянин міста Києва", зокрема, отримали:
- письменниця Оксана Забужко
- художній керівник Національної опери Анатолій Солов’яненко
- хоровий диригент, художній керівник Національної заслуженої академічної капели України "Думка" Євген Савчук
- лікар-хірург, директору ДУ "Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О.Шалімова" Олександр Усенко
- Герой України, композитор, почесний співголова Національної спілки композиторів України Євген Станкович
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