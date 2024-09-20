В Киеве 20 сентября ухудшилось качество воздуха

Киевлянам советуют ограничить прогулки на открытом воздухе и закрыть окна — что произошло
В Киеве ухудшилось качество воздуха в результате пожаров в экосистеме Вышгородского района. Киевлянам советуют осуществить ряд мер для сохранения своего здоровья.
Об этом сообщила КГГА в пятницу, 20 сентября.
Состояние воздуха в Киеве 20 сентября
В Киеве в результате пожара в Вышгородском районе ухудшилось качество воздуха. Киевлянам временно рекомендуют не проветривать помещение, отказаться от длительных прогулок на открытом воздухе, пить больше воды и включить воздухоочиститель на максимум.
"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", — пояснили в КГГА.
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