В Киеве 20 сентября ухудшилось качество воздуха

Киевляне гуляют по городу. Фото: УНИАН

В Киеве ухудшилось качество воздуха в результате пожаров в экосистеме Вышгородского района. Киевлянам советуют осуществить ряд мер для сохранения своего здоровья.

Об этом сообщила КГГА в пятницу, 20 сентября.

Читайте также:

Состояние воздуха в Киеве 20 сентября

В Киеве в результате пожара в Вышгородском районе ухудшилось качество воздуха. Киевлянам временно рекомендуют не проветривать помещение, отказаться от длительных прогулок на открытом воздухе, пить больше воды и включить воздухоочиститель на максимум.

Оценка качества воздуха в Киеве 20 сентября. Фото: скриншот

"По информации Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА, на 7:00 фиксируется повышение концентрации взвешенных частиц (пыли). Вероятной причиной временного ухудшения состояния воздуха являются пожары в экосистеме Киевской области", — пояснили в КГГА.