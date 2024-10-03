Прогноз погоди у Києві завтра 4 жовтня від Укргідрометцентру

Киянам знадобляться парасольки — в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра
3 жовтня 2024 15:07
Жінка з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Прогноз погоди у Києві та області передбачає у п'ятницю, 4 жовтня, мінливу хмарність, в деяких місцях можливі дощі. Температура повітря коливатиметься від +20 до +22 °C.
Про це повідомили в Укргідрометцентрі.
Читайте також:
Погода на Київщині 4 жовтня
У столиці та Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі обійдеться без опадів, але вдень місцями короткочасні дощі.
Вітер південний, 5-10 м/с.
Температура повітря:
- вночі +8...+13 °С, вдень +17...+22 °С;
- у Києві вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.
Раніше ми розповідали, що цьогорічний вересень у Києві став найтеплішим за останні 143 роки. Середня температура повітря була +20,6 °C.
Також у ДСНС показали, скільки снігу випало в Карпатах.
Читайте Новини.LIVE!