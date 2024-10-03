Прогноз погоди у Києві завтра 4 жовтня від Укргідрометцентру

Жінка з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Прогноз погоди у Києві та області передбачає у п'ятницю, 4 жовтня, мінливу хмарність, в деяких місцях можливі дощі. Температура повітря коливатиметься від +20 до +22 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У столиці та Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі обійдеться без опадів, але вдень місцями короткочасні дощі.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

вночі +8...+13 °С, вдень +17...+22 °С;

у Києві вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.

Погода на Київщині 4 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми розповідали, що цьогорічний вересень у Києві став найтеплішим за останні 143 роки. Середня температура повітря була +20,6 °C.

Також у ДСНС показали, скільки снігу випало в Карпатах.