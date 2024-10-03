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Киянам знадобляться парасольки — в Укргідрометцентрі дали прогноз на завтра

3 жовтня 2024 15:07
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Києві завтра 4 жовтня від Укргідрометцентру
Жінка з парасолею під дощем. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов
Світлана Силенко - Редактор

Прогноз погоди у Києві та області передбачає у п'ятницю, 4 жовтня, мінливу хмарність, в деяких місцях можливі дощі. Температура повітря коливатиметься від +20 до +22 °C.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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У столиці та Київській області очікується мінлива хмарність. Вночі обійдеться без опадів, але вдень місцями короткочасні дощі.

Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура повітря:

  • вночі +8...+13 °С, вдень +17...+22 °С;
  • у Києві вночі +11...+13 °С, вдень +20...+22 °С.
погода в Києві 4 жовтня
Погода на Київщині 4 жовтня. Фото: Укргідрометцентр

Раніше ми розповідали, що цьогорічний вересень у Києві став найтеплішим за останні 143 роки. Середня температура повітря була +20,6 °C. 

Також у ДСНС показали, скільки снігу випало в Карпатах. 

Київ Укргідрометцентр синоптик дощ прогноз погоди погода в Україні

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