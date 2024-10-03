Прогноз погоды в Киеве завтра 4 октября от Укргидрометцентра

Женщина с зонтиком под дождем. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Прогноз погоды в Киеве и области ожидается в пятницу, 4 октября, переменная облачность, в некоторых местах возможны дожди. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +22 °C.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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Погода в Киевской области 4 октября

В столице и Киевской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, но днем местами кратковременные дожди.

Ветер южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха:

ночью +8...+13 °С, днем +17...+22 °С;

в Киеве ночью +11...+13 °С, днем +20...+22 °С.

Погода в Киевской области 4 октября. Фото: Укргидрометцентр

Ранее мы рассказывали, что сентябрь этого года в Киеве стал самым теплым за последние 143 года. Средняя температура воздуха была 20,6 °C.

Также в ГСЧС показали, сколько снега выпало в Карпатах.