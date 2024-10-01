Вересень 2024 встановив нові погодні рекорди

Вперше з 1881 — у Києві у вересні зафіксували погодні рекорди
Вересень 2024 року в Києві став найтеплішим за всю історію спостережень. Середня температура повітря була +20,6°С.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського у вівторок, 2 жовтня.
Яким був вересень 2024 року у Києві
За даними Центральної геофізичної обсерваторії, вересень 2024 року в Києві був найтеплішим з 1881 року. Середньомісячна температура повітря склала +20,6°С, що на 5,7°С вище за кліматичну норму. Загалом протягом місяця було зафіксовано 11 температурних рекордів.
Повідомляється, що найвищу температуру зафіксували 1 вересня, коли стовпчик термометра піднявся до +33°С, а найнижчу — 19 вересня, коли температура впала до +10,4°С.
"Опадів на проспекті Науки, 37 випало 21 мм, або 36% кліматичної норми", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у жовтні в Україні температура повітря буде вищою за кліматичну норму. Кількість опадів відповідатиме нормі.
Як кияни зустрічають прохолодну осінь у центрі міста можна побачити у фоторепортажі Новини.LIVE.
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