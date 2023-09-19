В Києві група молодиків продавала наркотики

Наркодилери, яких затримали правоохоронці. Фото: Київська міська прокуратура

У Києві група молодиків продавала різні наркотики через Telegram-бот. Щомісячний "прибуток" такої діяльності становив близько 1,5 млн гривень.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook.

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Правоохоронці встановили сім осіб, які займались збутом наркотиків. Всім їм від 21 до 28 років. Свою продукцію вони розповсюджували через Telegram-бот та відправляли по всій Україні. Таким чином в місяць вони заробляли близько 1,5 млн гривень.

В рамках слідства проведено 11 оперативних закупок та 10 обшуків.

"Правоохоронці вилучили близько 200 шт. пігулок МДМА, 30 г кокаїну, 10 г амфетаміну, паперові "марки", схожі на особливо небезпечну психотропну речовину лезіргід, 25 електронних сигарет, заповнених речовиною, схожою на екстракт канабісу, близько 500 грамів речовини, схожої на плодове тіло псилоцибінових грибів, майже 500 г речовини, схожої на канабіс, засоби для зважування, фасування, подрібнення наркотичних речовин, грошові кошти, мобільні телефони, персональні комп’ютери, ноутбуки", — зазначили в прокуратурі.

Загальна сума вилученого складає близько 1 млн гривень.

Разом з тим під час обшуків виявили і гроші — 25 000 доларів, 6000 євро та 100 000 гривень.

Затримання наркодилерів

Наркотики

Наркотики

Наркотики

Затримання наркоділків

Наркотики

Затримання наркоділків в Києві

Наркотики

Наркотики

Київська міська прокуратура 1 / 10

Нагадаємо, у Києві викрили групу наркоторговців, які розповсюджували столицею психотропи. У них вилучили товару на 10 млн гривень.