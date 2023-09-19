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Кияни через Telegram-бот продавали наркотики: як був влаштований бізнес

19 вересня 2023 16:31
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
В Києві група молодиків продавала наркотики
Наркодилери, яких затримали правоохоронці. Фото: Київська міська прокуратура
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Києві група молодиків продавала різні наркотики через Telegram-бот. Щомісячний "прибуток" такої діяльності становив близько 1,5 млн гривень. 

Про це повідомляє Київська міська прокуратура у Facebook

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Правоохоронці встановили сім осіб, які займались збутом наркотиків. Всім їм від 21 до 28 років. Свою продукцію вони розповсюджували через Telegram-бот та відправляли по всій Україні. Таким чином в місяць вони заробляли близько 1,5 млн гривень. 

В рамках слідства проведено 11 оперативних закупок та 10 обшуків. 

"Правоохоронці вилучили близько 200 шт. пігулок МДМА, 30 г кокаїну, 10 г амфетаміну, паперові "марки", схожі на особливо небезпечну психотропну речовину лезіргід, 25 електронних сигарет, заповнених речовиною, схожою на екстракт канабісу, близько 500 грамів речовини, схожої на плодове тіло псилоцибінових грибів, майже 500 г речовини, схожої на канабіс, засоби для зважування, фасування, подрібнення наркотичних речовин, грошові кошти, мобільні телефони, персональні комп’ютери, ноутбуки", — зазначили в прокуратурі. 

Загальна сума вилученого складає близько 1 млн гривень.

Разом з тим під час обшуків виявили і гроші — 25 000 доларів, 6000 євро та 100 000 гривень. 

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    Київська міська прокуратура
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Нагадаємо, у Києві викрили групу наркоторговців, які розповсюджували столицею психотропи. У них вилучили товару на 10 млн гривень. 

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