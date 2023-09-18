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В Києві затримали наркоділків та вилучили понад 40 кг психотропів: яка їхня вартість

18 вересня 2023 18:05
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
У Києві затримали групу наркоділків та вилучили психотропів на 10 млн гривень
Вилучені у злочинців наркотики. Фото: Нацполіція
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

У Києві викрили групу наркоторговців, які розповсюджували столицею психотропи. У них вилучили товару на 10 млн гривень. 

Про це повідомляє ГУ Нацполіції у місті Києві. 

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Правоохоронці викрили в Києві групу злочинців, які розповсюджували наркотичний засіб солі Альфа-PVP. Зловмисниками виявились троє чоловіків 1988, 1991 та 2001 років народження.

За адресами проживання наркодилерів та в гаражі й автомобілі провели обшуки. В ході слідчих дій вилучено понад 40 кілограмів синтетичного наркотику, електронні ваги та пакети для фасування. 

"За висновком експертизи вилучена речовина – це наркотичний засіб солі Альфа-PVP. Загальна вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 10 мільйонів гривень", — зазначили в поліції.

Також правоохоронці з'ясували, що двоє з затриманих вже раніше судимі за розбій та зберігання наркотиків. Тепер їм загрожує строк від дев’яти до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.

затримання наркодлків в Києві
В Києві затримали наркоділків. Фото: Нацполіція
вилучені наркотики
Вилучені у затриманих наркотики. Фото: Нацполіція
проведення обшуку
Вилучені під час обшуку речі. Фото: Нацполіція
обшук
Проведення обшуку у затриманих. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, Шевченківська окружна прокуратура викрила чоловіка, який розкладав "закладки" у центрі столиці. Йдеться про наркотичну речовину амфетамін.

 

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