У Києві затримали групу наркоділків та вилучили психотропів на 10 млн гривень

В Києві затримали наркоділків та вилучили понад 40 кг психотропів: яка їхня вартість
У Києві викрили групу наркоторговців, які розповсюджували столицею психотропи. У них вилучили товару на 10 млн гривень.
Про це повідомляє ГУ Нацполіції у місті Києві.
Наркоділки розповсюджували психотропи в Києві
Правоохоронці викрили в Києві групу злочинців, які розповсюджували наркотичний засіб солі Альфа-PVP. Зловмисниками виявились троє чоловіків 1988, 1991 та 2001 років народження.
За адресами проживання наркодилерів та в гаражі й автомобілі провели обшуки. В ході слідчих дій вилучено понад 40 кілограмів синтетичного наркотику, електронні ваги та пакети для фасування.
"За висновком експертизи вилучена речовина – це наркотичний засіб солі Альфа-PVP. Загальна вартість вилученого за цінами "чорного" ринку становить близько 10 мільйонів гривень", — зазначили в поліції.
Також правоохоронці з'ясували, що двоє з затриманих вже раніше судимі за розбій та зберігання наркотиків. Тепер їм загрожує строк від дев’яти до дванадцяти років за ґратами з конфіскацією майна.
Нагадаємо, Шевченківська окружна прокуратура викрила чоловіка, який розкладав "закладки" у центрі столиці. Йдеться про наркотичну речовину амфетамін.