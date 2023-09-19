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Киевляне через Telegram-бот продавали наркотики: как был устроен бизнес

19 сентября 2023 16:31
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
В Киеве группа молодых людей продавала наркотики
Наркодиллеры, задержанные правоохранителями. Фото: Киевская городская прокуратура
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

В Киеве группа молодых людей продавала различные наркотики через Telegram-бот. Ежемесячная "прибыль" такой деятельности составила около 1,5 млн гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook .

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Правоохранители установили семь человек, занимавшихся сбытом наркотиков. Всем им от 21 до 28 лет. Свою продукцию они распространяли через Telegram-бот и отправляли по всей Украине. Таким образом, в месяц зарабатывали около 1,5 млн гривен.

В рамках следствия проведено 11 оперативных закупок и 10 обысков.

"Правоохранители изъяли около 200 шт. таблеток МДМА, 30 г кокаина, 10 г амфетамина, бумажные "марки", похожие на особо опасное психотропное вещество лезиргид, 25 электронных сигарет, заполненных веществом, похожим на экстракт канабиса, плодовое тело псилоцибиновых грибов, почти 500 г вещества, похожего на каннабис, средства для взвешивания, фасовки, измельчения наркотических веществ, денежные средства, мобильные телефоны, персональные компьютеры, ноутбуки", — отметили в прокуратуре.

Общая сумма изъятого составляет около 1 млн. гривен.

Вместе с тем, во время обысков обнаружили и деньги — 25 000 долларов, 6000 евро и 100 000 гривен.

  • задержание наркодилеров
    Задержание наркодилеров
  • наркотики
    Наркотики
  • Наркотики
    Наркотики
  • Наркотики
    Наркотики
  • продавец наркотиков
    Задержание наркодельцов
  • Наркотики
    Наркотики
  • обыск
    Задержание наркодельцов в Киеве
  • Наркотики
    Наркотики
  • Наркотики
    Наркотики
  • Киевская городская прокуратура
    Киевская городская прокуратура
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Напомним, в Киеве разоблачили группу наркоторговцев , распространявших столицей психотропы. У них изъяли товар на 10 млн гривен.

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