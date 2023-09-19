В Киеве группа молодых людей продавала наркотики

Наркодиллеры, задержанные правоохранителями. Фото: Киевская городская прокуратура

В Киеве группа молодых людей продавала различные наркотики через Telegram-бот. Ежемесячная "прибыль" такой деятельности составила около 1,5 млн гривен.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook .

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Правоохранители установили семь человек, занимавшихся сбытом наркотиков. Всем им от 21 до 28 лет. Свою продукцию они распространяли через Telegram-бот и отправляли по всей Украине. Таким образом, в месяц зарабатывали около 1,5 млн гривен.

В рамках следствия проведено 11 оперативных закупок и 10 обысков.

"Правоохранители изъяли около 200 шт. таблеток МДМА, 30 г кокаина, 10 г амфетамина, бумажные "марки", похожие на особо опасное психотропное вещество лезиргид, 25 электронных сигарет, заполненных веществом, похожим на экстракт канабиса, плодовое тело псилоцибиновых грибов, почти 500 г вещества, похожего на каннабис, средства для взвешивания, фасовки, измельчения наркотических веществ, денежные средства, мобильные телефоны, персональные компьютеры, ноутбуки", — отметили в прокуратуре.

Общая сумма изъятого составляет около 1 млн. гривен.

Вместе с тем, во время обысков обнаружили и деньги — 25 000 долларов, 6000 евро и 100 000 гривен.

Задержание наркодилеров

Наркотики

Наркотики

Наркотики

Задержание наркодельцов

Наркотики

Задержание наркодельцов в Киеве

Наркотики

Наркотики

Киевская городская прокуратура 1/10 _ 10

Напомним, в Киеве разоблачили группу наркоторговцев , распространявших столицей психотропы. У них изъяли товар на 10 млн гривен.