В Киеве группа молодых людей продавала наркотики

Киевляне через Telegram-бот продавали наркотики: как был устроен бизнес
В Киеве группа молодых людей продавала различные наркотики через Telegram-бот. Ежемесячная "прибыль" такой деятельности составила около 1,5 млн гривен.
Об этом сообщает Киевская городская прокуратура в Facebook .
Киевляне организовали бизнес по продаже наркотиков
Правоохранители установили семь человек, занимавшихся сбытом наркотиков. Всем им от 21 до 28 лет. Свою продукцию они распространяли через Telegram-бот и отправляли по всей Украине. Таким образом, в месяц зарабатывали около 1,5 млн гривен.
В рамках следствия проведено 11 оперативных закупок и 10 обысков.
"Правоохранители изъяли около 200 шт. таблеток МДМА, 30 г кокаина, 10 г амфетамина, бумажные "марки", похожие на особо опасное психотропное вещество лезиргид, 25 электронных сигарет, заполненных веществом, похожим на экстракт канабиса, плодовое тело псилоцибиновых грибов, почти 500 г вещества, похожего на каннабис, средства для взвешивания, фасовки, измельчения наркотических веществ, денежные средства, мобильные телефоны, персональные компьютеры, ноутбуки", — отметили в прокуратуре.
Общая сумма изъятого составляет около 1 млн. гривен.
Вместе с тем, во время обысков обнаружили и деньги — 25 000 долларов, 6000 евро и 100 000 гривен.
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Киевская городская прокуратура
Напомним, в Киеве разоблачили группу наркоторговцев , распространявших столицей психотропы. У них изъяли товар на 10 млн гривен.