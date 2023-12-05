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Кияни скаржаться на погане прибирання доріг від снігу

5 грудня 2023 16:01
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кияни скаржаться на погане прибирання доріг від снігу
Спецтехніка розчищає дороги від снігу. Фото ілюстративне: bigkyiv.com.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Кияни закликали комунальників не розчищати дороги від снігу за допомогою щіток, адже тротуари через це стають слизькими та перетворюються на так звану ковзанку. Замість цього просять використовувати лише відвал. 

Відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради.

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"Просимо заборонити чищення снігу на тротуарах щітками комунальної техніки під час мінусової або нульової температури повітря. Натомість використовувати лише відвал для снігу", — йдеться у повідомленні.

Як відомо, ініціатор петиції — Павло Постоєнко. За його словами, використання щітки у мінусову температуру призводить до того, що верхній шар дороги стирається, а нижній підмерзає та перетворюється на лід. Як наслідок, пішоходи змушені ходити по краю тротуару. 

Натомість, використання відвалу допомагає розчистити кучугури снігу і залишатиме його у такій кількості, щоб було комфортно ходити пішки. 

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко відкрив нову ділянку Великої кільцевої дороги в Києві сьогодні, 5 грудня. Розпочався рух транспорту частиною дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту.

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