Киевляне жалуются на плохую уборку дорог от снега
Киевляне призвали коммунальщиков не расчищать дороги от снега с помощью щеток, ведь тротуары из-за этого становятся скользкими и превращаются в так называемый каток. Вместо этого просят использовать только отвал.
Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.
Киевляне жалуются на скользкие дороги зимой
"Просим запретить чистку снега на тротуарах щетками коммунальной техники во время минусовой или нулевой температуры воздуха. Вместо этого использовать только отвал для снега", — говорится в сообщении.
Как известно, инициатор петиции — Павел Постоенко. По его словам, использование щетки в минусовую температуру приводит к тому, что верхний слой дороги стирается, а нижний подмерзает и превращается в лед. Как следствие, пешеходы вынуждены ходить по краю тротуара.
Использование отвала помогает расчистить сугробы снега и оставлять его в таком количестве, чтобы было комфортно ходить пешком.
Напомним, мэр Киева Виталий Кличко открыл новый участок Большой кольцевой дороги в Киеве сегодня, 5 декабря. Началось движение транспорта по части дороги от ул. Богатырской до Оболонского проспекта.
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