Киевляне жалуются на плохую уборку дорог от снега

Спецтехника расчищает дорогу от снега. Фото иллюстративное: bigkyiv.com.ua

Киевляне призвали коммунальщиков не расчищать дороги от снега с помощью щеток, ведь тротуары из-за этого становятся скользкими и превращаются в так называемый каток. Вместо этого просят использовать только отвал.

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

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"Просим запретить чистку снега на тротуарах щетками коммунальной техники во время минусовой или нулевой температуры воздуха. Вместо этого использовать только отвал для снега", — говорится в сообщении.

Как известно, инициатор петиции — Павел Постоенко. По его словам, использование щетки в минусовую температуру приводит к тому, что верхний слой дороги стирается, а нижний подмерзает и превращается в лед. Как следствие, пешеходы вынуждены ходить по краю тротуара.

Использование отвала помогает расчистить сугробы снега и оставлять его в таком количестве, чтобы было комфортно ходить пешком.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко открыл новый участок Большой кольцевой дороги в Киеве сегодня, 5 декабря. Началось движение транспорта по части дороги от ул. Богатырской до Оболонского проспекта.