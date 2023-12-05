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Кличко відкрив нову ділянку Великої кільцевої дороги

5 грудня 2023 14:01
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Кличко відкрив нову ділянку Великої кільцевої дороги
Мер Києва Віталій Кличко забирає загорожі з дороги. Фото: Віталій Кличко
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

Мер Києва Віталій Кличко відкрив нову ділянку Великої кільцевої дороги у Києві сьогодні, 5 грудня. Розпочався рух транспорту по частині дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту.

Про це повідомив Віталій Кличко.

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Відкриття ділянки на Великій кільцевій дорозі

За словами Кличка, сьогодні завершилося будівництво третьої ділянки Великої кільцевої дороги від вул. Богатирської до Оболонського проспекту, яку почали будувати ще у 2016 році. Відповідно вже сьогодні мають розвантажитися затори на вул. Богатирській. Він додав, що це є фактично Північна об’їзна дорога Києва.

Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко
Віталій Кличко. Фото: Віталій Кличко
Велика кільцева дорога
Велика кільцева дорога. Фото: Віталій Кличко

"Загальна протяжність побудованих містом трьох нових ділянок — три кілометри. Зокрема ж тієї, що відкрили сьогодні, — 1 км 100 м" — вказав мер.

Відкриття дороги вплине на екологію столиці. Як пише Кличко, це зменшить загазованість у місті.

Велика кільцева дорога
Велика кільцева дорога. Фото: Віталій Кличко
Велика кільцева дорога
Велика кільцева дорога. Фото: Віталій Кличко

Будівництво тунелю під річкою Дніпро

За інформацією Кличка, у Києві планують побудувати під’їзну дорогу до тунелю під річкою Дніпро. Зазначається, що він стане частиною, яка сполучатиме лівий і правий береги і виходитиме на Троєщину. Він додав, що будівництвом тунелю займається Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури.

Велика кільцева дорога
Велика кільцева дорога. Фото: Віталій Кличко

"Будівництво трьох нових ділянок Великої Кільцевої дороги, яке місто завершило, є дуже важливим. Бо таким чином ми підводимо дорогу до майбутнього тунелю. І, коли держава його побудує, зменшиться транспортне навантаження на дороги столиці та кількість транзитного транспорту, що прямує через центр міста та мости через Дніпро", — написав Кличко.

Повідомлення про відкриття дороги
Повідомлення про відкриття дороги. Фото: скриншот допису Кличка
Повідомлення про відкриття дороги
Повідомлення про відкриття дороги. Фото: скриншот допису Кличка

Нагадаємо, у Києві відкрили Подільсько-Воскресенський міст для проїзду спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та міських автобусів 1 грудня. Працюватиме автобусний маршрут за напрямком "Станція метро "Площа Українських Героїв" — станція метро "Лівобережна".

Додамо, у Київраді звинуватили Віталія Кличка у відкритті недобудованого мосту. На Подільсько-Воскресенському мостовому переході недобудовано першу чергу. Його відкрито лише для спеціального та громадського транспорту. Такі дії Кличка назвали PR-акцією.

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