Кияни відреагували на підвищення вартості проїзду до 30 гривень

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Із 15 липня у Києві офіційно почали діяти нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Вартість однієї поїздки зросла до 30 гривень, що викликало неоднозначну реакцію серед мешканців столиці.

Журналіст Ранок.LIVE Олександр Саюн поспілкувався з киянами біля станції метро "Чернігівська", щоб дізнатися їхню думку щодо подорожчання, передає Новини.LIVE.

Що думають кияни про збільшення вартості проїзду

Одна із мешканок столиці розповіла, що сама майже не користується громадським транспортом, однак вважає підвищення тарифу невчасним.

"Зарплати у людей маленькі, тому, я вважаю, це, можливо, не на часі", — сказала вона.

Інший співрозмовник зазначив, що хоча користується пільговим проїздом, для більшості киян новий тариф стане додатковим фінансовим навантаженням.

"Для містян це буде, звісно, проблема. Для бюджету — більше наповнення, а для метрополітену — потенційно додаткові кошти на відновлення рухомого складу та ремонти. Це дискусійне питання", — наголосив чоловік.

Водночас журналіст нагадав, що попередній тариф у 8 гривень діяв із 2018 року. До цього проїзд у столичному метро коштував 4 гривні, 2 гривні, а на початку 2000-х — лише 50 копійок. З 15 липня 2026 року вартість поїздки вперше зросла до 30 гривень.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Києві з 15 липня набувають чинності нові тарифи на проїзд у комунальному транспорті. У міській владі пояснили, що підвищення вартості пов'язане зі значними збитками транспортної галузі та необхідністю забезпечити її стабільну роботу.

Як повідомляли Новини.LIVE, на тлі підвищення вартості проїзду блогерка та політична оглядачка Альона Яхно заявила, що уряд під керівництвом Ігоря Терехова міг би знайти рішення, яке дозволило б уникнути такого кроку. Вона заявила, що подорожчання відчутно вдарить по гаманцях мільйонів киян і жителів передмість, які щодня їздять на роботу до столиці, тоді як у Харкові проїзд залишається безкоштовним.