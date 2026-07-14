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Головна Київ "Терехов би цього не допустив": блогерка про здорожчання проїзду в Києві

"Терехов би цього не допустив": блогерка про здорожчання проїзду в Києві

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2026 20:59
Здорожчання громадського транспорту у Києві — Терехов би не дозволив
Ігор Терехов. Фото: facebook/ihor.terekhov

Уряд на чолі з керівником Асоціації прифронтових міст і громад Ігорем Тереховим зміг би напрацювати рішення, яке б не допустило підвищення цін на проїзд у Києві. Вже з 15 липня у столиці зростають тарифи на проїзд: разова поїздка коштуватиме 30 гривень, а місячний проїзний — понад 3,5 тисячі гривень.

Як повідомляє Новини.LIVE, такою думкою поділилася блогерка та політична оглядачка Альона Яхно.

Терехов би не допустив здорожчання проїзду в Києві

За словами Яхно, подорожчання відчутно вдарить по гаманцях мільйонів киян та мешканців передмість, які їздять на роботу до столиці. У цьому контексті Яхно згадала приклад Харкова, де проїзд залишається безкоштовним, та мера міста Ігоря Терехова.

"Терехов розуміє, що не всім війна — мать родна. Більшість громадян за ці роки збідніли", — зазначила експертка.

На її переконання, питання роботу муніципального транспорту варто розглядати на загальнодержавному рівні.

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"Можливо, настав час винести питання роботи муніципального транспорту з рівня окремих громад на рівень держави. Знайти і затвердити формулу, яка б дозволяла все ж враховувати платоспроможність громадян і обмежувати "апетити" місцевих керівників", — написала Яхно.

Вона додала, що політика розвитку пасажирського транспорту могла б стати одним із напрямків роботи нового Кабінету міністрів, і що гіпотетичний уряд Терехова впорався б із цим завданням, однак наразі це питання доведеться відкласти до виборів.

"А поки киянам лишається тихо заздрити харків'янам з їхнім безкоштовним проїздом і мером, який має емпатію до людей", — резюмувала Альона Яхно.

Як писали Новини.LIVE, сьогодні кияни вийшли на мітинг проти підвищення цін на проїзд. Вони вважають, що вартість у розмірі 30 гривень зависока.

Водночас Віталій Кличко заявляв, що навіть з тарифом у 30 грн він залишається нижчим за собівартість. За його словами, підвищення проїзду — це вимушений крок. 

Київ Ігор Терехов проїзд громадський транспорт
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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