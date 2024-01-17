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Кияни закликали не розділяти Повітрофлотський проспект у столиці — чого вимагають

17 січня 2024 17:53
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Кияни закликали не розділяти Повітрофлотський проспект у столиці — чого вимагають
Повітрофлотський проспект у столиці. Фото: Domik.ua
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Мешканці Києва ініціювали створення петиції й закликають підтримати перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Повітряних сил, а також не розділяти його на дві вулиці. Станом на вечір 17 січня документ зібрав 4375 підписів з 6000 потрібних.

Електронна петиція розміщена на Офіційному порталі Києва

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Зазначається, що петицію оприлюднили 12 січня. Ініціатор створення — Олександр Алфьоров.

Як йдеться у тексті під петицією, причиною її створення стала інформація про те, що нібито 18 січня на пленарному засіданні Київради одна з політичних фракцій планує ініціювати розділення Повітрофлотського проспекту на два — проспект Європейського Союзу і проспект Повітряних сил.

"Таке рішення, у випадку його реалізації, стало б відвертою наругою над здоровим глуздом, позицією киян, військових і волонтерів, яку вони вже неодноразово висловлювали", — йдеться у повідомленні. 

Рішення про розділення проспекту називають недоцільними, зокрема, з таких причин:

  • Відсутність громадського обговорення;
  • Фінансові збитки для мешканців проспекту.

"Звертаюсь до Київського міського голови, до голів фракцій та кожного депутата Київради і прошу: не займатись шахрайством, залишити у спокої Повітрофлотський проспект і не розділяти його штучно на два проспекти. Реалізувати волю київської громади, вищого військового командування, наших захисників і героїв Повітряних Сил ЗСУ — перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Повітряних Сил. Реалізувати підтриману киянами пропозицію перейменування проспекту Правди на проспект Європейського Союзу", — наголошують у тексті петиції. 

Скандальне перейменування Повітрофлотського проспекту 

Нагадаємо, що раніше Віталій Кличко ухвалив рішення перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу, на що обурилися кияни.

Додамо, що восени 2023 року депутат Київради Андрій Вітренко розповів, хто стоїть за перейменуванням проспекту. 

Київ
війна
Україна
декомунізація
вулиці

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