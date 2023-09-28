Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Київ arrow Кличко ухвалив рішення щодо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни обурені arrow

Кличко ухвалив рішення щодо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни обурені

28 вересня 2023 16:58
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Кличко ухвалив рішення щодо перейменування Повітрофлотського проспекту: кияни обурені
Мер Києва Віталій Кличко. Фото: Київська міська рада
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Мер Києва Віталій Кличко запропонував Київській міській раді проєкт рішення, в якому планується перейменувати Повітрофлотський проспект на проспект Європейського Союзу. Щодо цього рішення вже давно точаться суперечки.

Про це повідомляється на сайті Київської міської ради.

Читайте також:

Від ідеї мера в захваті не всі

Варто зазначити, що одним із варіантів було перейменування проспекту на проспект Європейського Союзу. За таке перейменування виступали депутати від блоку Петра Порошенка "Європейська Солідарність". Саме їх звинувачували у зриві голосування.

Скріншот голосування. Джерело: Київ Цифровий

За повідомленням депутатки Ксенії Семенової, Кличко зневажив думкою киян та зареєстрував цей проєкт "за вказівкою" партії Порошенка. 

Джерело: Facebook Ксенії Семенової

"І все одно, що ви там наголосували. Партія сказала — треба! Якщо треба мати вулицю на честь своєї партії, то можна забити на авіаційну історію міста і думку киян. ЄС же мобілізувала всю країну за це голосувати. Але в голосуванні програла. Нічого. В голосуванні програла, але якщо поміняти на голоси за земельку, то можна й перейменувати", — пише Семенова, та іронічно зауважила на методиці Кличка "просувати" свій шлях до президентства.

Свою думку висловив і столичний активіст Олег Симороз. Він нагадав, що Інститут Національної памʼяті у 2015 році постановив, що Повітрофлотський проспект декомунізації не підлягає. Спільна думка і в експертів з комісії Київради.

Джерело: Facebook Олега Симороза

"Найогиднішим у цій історії є те, що керівництво політичної партії "Європейська Солідарність" влаштувало з цього питання агресивну політичну кампанію виборчого масштабу. Агітаційна реклама на вулицях Києва, реклама в соціальних мережах та на телебаченні з закликами робити "правильний" вибір у застосунку "Київ Цифровий". Всіх, хто проти вони вже брехливо називають "більшовиками" та "комуняками". Але навіть це їм не допомгло і люди проголосували за Повітрянофлотський проспект", — написав Симороз у Facebook.

Нагадаємо, що раніше Віталій Кличко розлютив міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса запитанням про німецькі крилаті ракети Taurus. А перед цим столичний очільник заявив, що аеропорт "Київ-Жуляни" допоможуть відбувати німецькі партнери.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз