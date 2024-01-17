Киевляне призвали не разделять Воздухофлотский проспект в столице — чего требуют

Воздухофлотский проспект в столице. Фото: Domik.ua

Жители Киева инициировали создание петиции и призывают поддержать переименование Воздухофлотского проспекта на проспект Воздушных сил, а также не разделять его на две улицы. На вечер 17 января документ собрал 4375 подписей из 6000 нужных.

Электронная петиция размещена на Официальном портале Киева.

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Отмечается, что петицию обнародовали 12 января. Инициатор — Александр Алферов.

Как говорится в тексте под петицией, причиной ее создания стала информация о том, что якобы 18 января на пленарном заседании Киевсовета одна из политических фракций планирует инициировать разделение Воздухофлотского проспекта на два — проспект Европейского Союза и проспект Воздушных сил.

"Такое решение, в случае его реализации, стало бы откровенным надругательством над здравым смыслом, позицией киевлян, военных и волонтеров, которую они уже неоднократно высказывали", — говорится в сообщении.

Решения о разделении проспекта называют нецелесообразными, в частности, по следующим причинам:

Отсутствие общественного обсуждения;

Финансовый ущерб для жителей проспекта.

"Обращаюсь к Киевскому городскому голове, к председателям фракций и каждому депутату Киевсовета и прошу: не заниматься мошенничеством, оставить в покое Воздухофлотский проспект и не разделять его искусственно на два проспекта. Реализовать волю киевского общества, высшего военного командования, наших защитников и героев Воздушных Сил ВСУ — переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Воздушных Сил. Реализовать поддержанное киевлянами предложение переименования проспекта Правды на проспект Европейского Союза", — отмечают в тексте петиции.

Скандальное переименование Воздухофлотского проспекта

Напомним, что ранее Виталий Кличко принял решение переименовать Воздухофлотский проспект на проспект Европейского Союза, на что возмутились киевляне.

Добавим, что осенью 2023 депутат Киевсовета Андрей Витренко рассказал, кто стоит за переименованием проспекта.