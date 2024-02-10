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Кияни зібралися на мітинг під стінами КМДА — що вимагають активісти

10 лютого 2024 11:44
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кияни зібралися на мітинг під стінами КМДА — що вимагають активісти
Мітинг під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Декілька десятків людей зібралися на мітинг під стінами Київської міської державної адміністрації з вимогою надавати більше грошей на Збройні сили України. Це вже друга акція у 2024 році і кияни не втомлюються приходити сюди та вимагати грошей для українських військових.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE у суботу, 10 лютого.

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Люди зібралися під стінами КМДА незважаючи на погану погоду та вогкий дощ. Активісти вважають, що це їхня місія бути тут.

Крім того, кияни та гості столиці, які прийшли на мітинг, стверджують, що з кожним разом сюди приходить дедалі більше людей.

За їхніми словами, їхнє головне бажання — це докричатися до влади і змусити спрямовувати більшу частину бюджету на потреби ЗСУ.

"Ми сюди прийшли сказати, щоб дали більше грошей нашим військовим на дрони, автомобілі, на медичне обладнання та на все", — каже одна з активісток, яка прийшла на мітинг зі своєю маленькою донькою.

Інша дівчина каже, що це менше, що можуть зробити люди, прийшовши сюди.

"Я хочу, щоб вони перестали красти гроші з бюджету та йшли на потреби ЗСУ, нашу перемогу", каже активістка.

Мітинг під стінами КМДА
Мітинг під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
Мітинг під стінами КМДА
Мітинг під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
Мітинг під стінами КМДА
Мітинг під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE
Мітинг під стінами КМДА
Мітинг під стінами КМДА. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно у швейцарському Берні у неділю, 4 лютого, відбувся мітинг Stand with Ukraine. Люди вийшли на акцію, щоби підтримати Україну.

Також 4 лютого у Миколаєві пройшла акція підтримки українських військовополонених та зниклих безвісти. Люди влаштували автопробіг.

Київ
мітинг
ЗСУ
протести
акція
вимоги
гроші
війна в Україні

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