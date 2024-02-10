Киевляне собрались на митинг под стенами КГГА — что требуют активисты

Митинг под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

Несколько десятков людей собрались на митинг под стенами Киевской городской государственной администрации с требованием предоставлять больше денег на Вооруженные силы Украины. Это уже вторая акция в 2024 году, и киевляне не устают приходить сюда и требовать денег для украинских военных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE в субботу, 10 февраля.

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Люди собрались под стенами КГГА несмотря на плохую погоду и промозглый дождь. Активисты считают, что это их миссия быть здесь.

Кроме того, киевляне и гости столицы, которые пришли на митинг утверждают, что с каждым разом сюда приходит все больше людей.

По их словам, их главное желание — это докричаться до властей и заставить направлять большую часть бюджета на нужды ВСУ.

"Мы сюда пришли сказать, чтобы дали больше денег нашим военным на дроны, автомобили, на медицинское оборудование, да на все", — говорит одна из активисток, которая пришла на митинг со своей маленькой дочкой.

Другая девушка говорит, что это меньшее, что могут сделать люди, придя сюда.

"Я хочу, чтобы они перестали воровать деньги из бюджета и шли на нужды ВСУ, нашу победу", — говорит активистка.

Митинг под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

Митинг под стенами КГГА. Фото: Новини.LIVE

Напомним, недавно в швейцарском Берне в воскресенье, 4 февраля, состоялся митинг Stand with Ukraine. Люди вышли на акцию, чтобы поддержать Украину.

Также 4 февраля в Николаеве прошла акция поддержки украинских военнопленных и пропавших без вести. Люди устроили автопробег.