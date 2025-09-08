Відео
Кияни зможуть підшукати роботу на ярмарку в метро — що відомо

Дата публікації: 8 вересня 2025 11:14
У Києві влаштують ярмарок вакансій в метрополітені
Пасажири метро. Фото: Новини.LIVE

У Києві 10 та 11 вересня у вестибюлі станції метро "Позняки" відбудеться ярмарок вакансій. Захід створений для всіх охочих знайти роботу, також будуть представлені вакансії у Київському метрополітені.

Про це повідомили у КП "Київський метрополітен".

Читайте також:

У Києві влаштують ярмарок вакансій в метро

Зазначається, що із 9:00 до 12:00 спеціалісти кадрової служби спільно з Київським міським центром зайнятості консультуватимуть відвідувачів щодо можливостей працевлаштування. Учасники заходу зможуть отримати інформацію про вакансії, умови роботи, соціальні гарантії та поставити будь-які питання, пов’язані з роботою в метро.

Окрему увагу на ярмарку приділять підготовці майбутніх машиністів електропоїздів. У метрополітені нагадають, що набір на курси триває, а нова група навчання стартує вже 6 жовтня 2025 року.

Наразі у столичному метро відкритими залишаються близько 20% робочих місць. Найбільше вакансій припадає на робітничі професії. Метрополітену потрібні слюсарі, електрики, фрезерувальники та токарі. Крім того, є пропозиції у бухгалтерському, економічному та технічному напрямах.

Нагадаємо, Новини.LIVE нещодавно писали про тарифи на проїзд у метро та кому доводиться платити більше за установлену ціну. 

Також дізнайтеся більше про станцію метро "Університет" та чим вона унікальна.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
