В Киеве устроят ярмарку вакансий в метрополитене

Пассажиры метро. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 10 и 11 сентября в вестибюле станции метро "Позняки" состоится ярмарка вакансий. Мероприятие создано для всех желающих найти работу, также будут представлены вакансии в Киевском метрополитене.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Отмечается, что с 09:00 до 12:00 специалисты кадровой службы совместно с Киевским городским центром занятости будут консультировать посетителей о возможностях трудоустройства. Участники мероприятия смогут получить информацию о вакансиях, условиях работы, социальных гарантиях и задать любые вопросы, связанные с работой в метро.

Отдельное внимание на ярмарке уделят подготовке будущих машинистов электропоездов. В метрополитене напомнят, что набор на курсы продолжается, а новая группа обучения стартует уже 6 октября 2025 года.

Сейчас в столичном метро открытыми остаются около 20% рабочих мест. Больше всего вакансий приходится на рабочие профессии. Метрополитену нужны слесари, электрики, фрезеровщики и токари. Кроме того, есть предложения в бухгалтерском, экономическом и техническом направлениях.

