Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Киевляне смогут подыскать работу на ярмарке в метро — детали

Киевляне смогут подыскать работу на ярмарке в метро — детали

Ua ru
Дата публикации 8 сентября 2025 11:14
В Киеве устроят ярмарку вакансий в метрополитене
Пассажиры метро. Фото: Новини.LIVE

В Киеве 10 и 11 сентября в вестибюле станции метро "Позняки" состоится ярмарка вакансий. Мероприятие создано для всех желающих найти работу, также будут представлены вакансии в Киевском метрополитене.

Об этом сообщили в КП "Киевский метрополитен".

Реклама
Читайте также:

В Киеве устроят ярмарку вакансий в метро

Отмечается, что с 09:00 до 12:00 специалисты кадровой службы совместно с Киевским городским центром занятости будут консультировать посетителей о возможностях трудоустройства. Участники мероприятия смогут получить информацию о вакансиях, условиях работы, социальных гарантиях и задать любые вопросы, связанные с работой в метро.

Отдельное внимание на ярмарке уделят подготовке будущих машинистов электропоездов. В метрополитене напомнят, что набор на курсы продолжается, а новая группа обучения стартует уже 6 октября 2025 года.

Сейчас в столичном метро открытыми остаются около 20% рабочих мест. Больше всего вакансий приходится на рабочие профессии. Метрополитену нужны слесари, электрики, фрезеровщики и токари. Кроме того, есть предложения в бухгалтерском, экономическом и техническом направлениях.

Напомним, Новини.LIVE недавно писали о тарифах на проезд в метро и кому приходится платить больше установленной цены.

Также узнайте больше о станции метро "Университет" и чем она уникальна.

Киев работа метро вакансии метрополитен
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации