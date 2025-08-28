Відео
Чим особлива станція метро "Університет" — таємниці підземки

Чим особлива станція метро "Університет" — таємниці підземки

Ua ru
Дата публікації: 28 серпня 2025 13:34
Станція метро Університет — що приховує підземка
Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Станція "Університет" одна з найперших, яку відкрили у київському метро 1960 року. Її назвали на честь Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який розташований поруч.  

Про це повідомляє "ТиКиїв" у TikTok. 

Читайте також:

Чим унікальна станція "Університет"

Зазначається, що це не просто станція метро, а справжня підземна енциклопедія Києва, яку відкрили 1960 року. Вона входить до числа перших станції Київського метро.

@ty_kyiv

Унікальна історія станції метро «Університет», справжній музей під землею😍 Приємного перегляду нашої щотижневої рубрики😇 #kyiv #ТиКиїв #київ #університет #тарасашевченка #кну

♬ оригінальний звук - ТиКиїв

Станцію назвали на честь Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І тут є одна цікава деталь — станція прикрашена червоним мармуром. Це відсилання до червоного корпусу університету, який стоїть просто поруч. 

Стіни станції також прикрашені портретами видатних українських діячів: Тарас Шевченко, Іван Франко, Олександр Богомолець та Григорій Сковорода. А вихід веде прямо до ботанічного саду. 

Ще один цікавий факт — "Університет" має понад 30 метрів глибини. Вже під час повномасштабної війни станції метро, включаючи "Університет", перетворилися на надійні укриття, де тисячі людей ховаються від російських обстрілів. 

Нагадаємо, існує чимало легенд про те, що станція метро "Вокзальна" має мережу секретних підземних ходів і деякі з них ведуть до держустанов найвищого рівня. Вона вже понад 60 років залишається однією з найзавантаженіших транспортних точок столиці.

Також ми писали, як з'явилася станція метро "Театральна" у Києві. Вона має не лише особливе розташування, а й цікаву історію.

Київ метро Університет цікаві факти столиця
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
