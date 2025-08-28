Станція метро Університет — що приховує підземка

Люди в метро. Фото: Новини.LIVE

Станція "Університет" одна з найперших, яку відкрили у київському метро 1960 року. Її назвали на честь Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який розташований поруч.

Чим унікальна станція "Університет"

Зазначається, що це не просто станція метро, а справжня підземна енциклопедія Києва, яку відкрили 1960 року. Вона входить до числа перших станції Київського метро.

Станцію назвали на честь Київського національного університету імені Тараса Шевченка. І тут є одна цікава деталь — станція прикрашена червоним мармуром. Це відсилання до червоного корпусу університету, який стоїть просто поруч.

Стіни станції також прикрашені портретами видатних українських діячів: Тарас Шевченко, Іван Франко, Олександр Богомолець та Григорій Сковорода. А вихід веде прямо до ботанічного саду.

Ще один цікавий факт — "Університет" має понад 30 метрів глибини. Вже під час повномасштабної війни станції метро, включаючи "Університет", перетворилися на надійні укриття, де тисячі людей ховаються від російських обстрілів.

