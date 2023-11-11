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Кияни знову скаржаться на закриті укриття під час повітряної тривоги

11 листопада 2023 10:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кияни знову скаржаться на закриті укриття під час повітряної тривоги
Укриття у Києві. Фото: Новини.
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Мешканці столиці масово скаржаться на закриті укриття під час повітряної тривоги. Як виявилося, деякі укриття відремонтовані, але коли треба — вони закриті.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Закриті укриття у Києві

Повідомляється, що кияни знову поскаржилися на закрите укриття під час повітряної тривоги. На цей раз об'єкт було закрито на вулиці Віктора Забіли, 3.

Втім, невдовзі виявилося, що у притулок веде стрілочка і об'єкт цілком функціонує. Щобільше, в ньому все красиво і свіжий ремонт. Ось тільки укриття зачинене, коли треба.

Укриття у Києві
Укриття у Києві. Фото: соцмережі

Нагадаємо, що Київська міська прокуратура через суд вимагає зобов'язати балансоутримувача привести до належного стану укриття у центрі міста. Приміщення в аварійному стані та не готове до використання за призначенням.

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