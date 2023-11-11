Киевляне снова жалуются на закрытые укрытия во время воздушной тревоги
Жители столицы массово жалуются на закрытые укрытия во время воздушной тревоги. Как оказалось некоторые укрытия отремонтированные, но когда надо — они закрытые.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Закрытые укрытия в Киеве
Сообщается, что киевляне снова пожаловались на закрытое укрытие во время воздушной тревоги. На этот раз объект был закрыт на улице Виктора Забилы, 3.
Впрочем, вскоре оказалось, что в укрытие ведет стрелочка и объект вполне функционирует. Более того в нем все красиво и свежий ремонт. Вот только укрытие закрыто, когда надо.
Напомним, что Киевская городская прокуратура через суд требует обязать балансодержателя привести в надлежащее состояние укрытия в центре города. Помещение в аварийном состоянии и не готово к использованию по назначению.
Читайте Новини.LIVE!