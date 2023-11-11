Киевляне снова жалуются на закрытые укрытия во время воздушной тревоги

Укрытие в Киеве. Фото: Новини.LIVE

Жители столицы массово жалуются на закрытые укрытия во время воздушной тревоги. Как оказалось некоторые укрытия отремонтированные, но когда надо — они закрытые.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

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Закрытые укрытия в Киеве

Сообщается, что киевляне снова пожаловались на закрытое укрытие во время воздушной тревоги. На этот раз объект был закрыт на улице Виктора Забилы, 3.

Впрочем, вскоре оказалось, что в укрытие ведет стрелочка и объект вполне функционирует. Более того в нем все красиво и свежий ремонт. Вот только укрытие закрыто, когда надо.

Укрытие в Киеве. Фото: соцсети

Напомним, что Киевская городская прокуратура через суд требует обязать балансодержателя привести в надлежащее состояние укрытия в центре города. Помещение в аварийном состоянии и не готово к использованию по назначению.