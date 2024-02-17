Кияни знову зібралися на протест біля КМДА — чого вимагають
Під будівлею Київської міської державної адміністрації у суботу, 17 лютого, знову зібралися кияни. Вони вимагають замість виділення коштів на бруківку — направити ці гроші українським захисникам.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.
Акція біля КМДА 17 лютого
Відомо, що це вже 18 така акція підтримки захисників, яку проводять у Києві.
Журналістка запитала представника ініціативної групи Івана Гаврюша, чи відчувають протестуючи підтримку влади та чи до них прислухаються.
"Насправді прислухається, але не настільки, як би ми хотіли це побачити, бо за період 2023 року з початку акції було виділено додатково 4 млрд грн на допомогу ЗСУ — це явно пов'язано з нашими акціями", — розповів він.
За словами хлопця, протестувальники хочуть бачити більше допомоги армії — щонайменше 5 млрд грн, як минулого року. Однак очікується, що буде виділятися набагато більше, аніж ця сума.
Також Гаврюш поділився, що вони мають контакт з деякими столичними депутатками, які активно допомагають.
"Ми тримаємо контакт з деякими депутатками, вони дуже активно з нами співпрацюють та допомагають нам. Видають нам перепустки для входу в КМДА — таким чином ми потрапляємо на деякі засідання і там просуваємо свої думки", — зазначив він.
Представник ініціативної групи вважає, що столична влада могла б зробити для армії набагато більше, оскільки є приклади інших міст, які виділяють космічні у відсоткових пропорціях суми.
Нагадаємо, попередній мітинг під КМДА у Києві відбувся 10 лютого. Люди закликали владу спрямовувати більшість бюджету на потреби Збройних сил України.
Також 4 лютого у Миколаєві пройшла акція підтримки українських військовополонених та зниклих безвісти. Люди влаштували автопробіг.
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