Кияни знову зібралися на протест біля КМДА — чого вимагають

Акція підтримки військових. Фото: Новини.LIVE

Під будівлею Київської міської державної адміністрації у суботу, 17 лютого, знову зібралися кияни. Вони вимагають замість виділення коштів на бруківку — направити ці гроші українським захисникам.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Акція біля КМДА 17 лютого

Відомо, що це вже 18 така акція підтримки захисників, яку проводять у Києві.

Журналістка запитала представника ініціативної групи Івана Гаврюша, чи відчувають протестуючи підтримку влади та чи до них прислухаються.

Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

"Насправді прислухається, але не настільки, як би ми хотіли це побачити, бо за період 2023 року з початку акції було виділено додатково 4 млрд грн на допомогу ЗСУ — це явно пов'язано з нашими акціями", — розповів він.

Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

За словами хлопця, протестувальники хочуть бачити більше допомоги армії — щонайменше 5 млрд грн, як минулого року. Однак очікується, що буде виділятися набагато більше, аніж ця сума.

Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

Також Гаврюш поділився, що вони мають контакт з деякими столичними депутатками, які активно допомагають.

Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

"Ми тримаємо контакт з деякими депутатками, вони дуже активно з нами співпрацюють та допомагають нам. Видають нам перепустки для входу в КМДА — таким чином ми потрапляємо на деякі засідання і там просуваємо свої думки", — зазначив він.

Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

Представник ініціативної групи вважає, що столична влада могла б зробити для армії набагато більше, оскільки є приклади інших міст, які виділяють космічні у відсоткових пропорціях суми.

Нагадаємо, попередній мітинг під КМДА у Києві відбувся 10 лютого. Люди закликали владу спрямовувати більшість бюджету на потреби Збройних сил України.

Також 4 лютого у Миколаєві пройшла акція підтримки українських військовополонених та зниклих безвісти. Люди влаштували автопробіг.