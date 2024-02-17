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Кияни знову зібралися на протест біля КМДА — чого вимагають

17 лютого 2024 11:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Кияни знову зібралися на протест біля КМДА — чого вимагають
Акція підтримки військових. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Під будівлею Київської міської державної адміністрації у суботу, 17 лютого, знову зібралися кияни. Вони вимагають замість виділення коштів на бруківку — направити ці гроші українським захисникам. 

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE.

Акція біля КМДА 17 лютого

Відомо, що це вже 18 така акція підтримки захисників, яку проводять у Києві.

Журналістка запитала представника ініціативної групи Івана Гаврюша, чи відчувають протестуючи підтримку влади та чи до них прислухаються.

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Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

"Насправді прислухається, але не настільки, як би ми хотіли це побачити, бо за період 2023 року з початку акції було виділено додатково 4 млрд грн на допомогу ЗСУ — це явно пов'язано з нашими акціями", — розповів він.

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Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

За словами хлопця, протестувальники хочуть бачити більше допомоги армії — щонайменше 5 млрд грн, як минулого року. Однак очікується, що буде виділятися набагато більше, аніж ця сума. 

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Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

Також Гаврюш поділився, що вони мають контакт з деякими столичними депутатками, які активно допомагають.

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Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

"Ми тримаємо контакт з деякими депутатками, вони дуже активно з нами співпрацюють та допомагають нам. Видають нам перепустки для входу в КМДА — таким чином ми потрапляємо на деякі засідання і там просуваємо свої думки", — зазначив він.

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Акція біля КМДА. Фото: Новини.LIVE

Представник ініціативної групи вважає, що столична влада могла б зробити для армії набагато більше, оскільки є приклади інших міст, які виділяють космічні у відсоткових пропорціях суми.

Нагадаємо, попередній мітинг під КМДА у Києві відбувся 10 лютого. Люди закликали владу спрямовувати більшість бюджету на потреби Збройних сил України.

Також 4 лютого у Миколаєві пройшла акція підтримки українських військовополонених та зниклих безвісти. Люди влаштували автопробіг.

Київ
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