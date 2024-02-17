Киевляне снова собрались на протест возле КГГА — чего требуют

Акция поддержки военных. Фото: Новини.LIVE

Под зданием Киевской городской государственной администрации в субботу, 17 февраля, снова собрались киевляне. Они требуют вместо выделения средств на брусчатку — направить эти деньги украинским защитникам.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Акция возле КГГА 17 февраля

Известно, что это уже 18-я такая акция поддержки защитников, которую проводят в Киеве.

Журналистка спросила представителя инициативной группы Ивана Гаврюша, чувствуют ли протестующие поддержку власти и прислушиваются ли к ним.

Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

"На самом деле прислушивается, но не настолько, как мы хотели бы это увидеть, потому что за период 2023 года с начала акции было выделено дополнительно 4 млрд грн на помощь ВСУ — это явно связано с нашими акциями", — рассказал он.

Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

По словам парня, протестующие хотят видеть больше помощи армии — не менее 5 млрд грн, как в прошлом году. Однако ожидается, что будет выделяться гораздо больше, чем эта сумма.

Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

Также Гаврюш поделился, что у них есть контакт с некоторыми столичными депутатами, которые активно помогают.

Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

"Мы держим контакт с некоторыми депутатами, они очень активно с нами сотрудничают и помогают нам. Выдают нам пропуска для входа в КГГА — таким образом мы попадаем на некоторые заседания и там продвигаем свои мнения", — отметил он.

Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

Представитель инициативной группы считает, что столичные власти могли бы сделать для армии гораздо больше, поскольку есть примеры других городов, выделяющих космические в процентных пропорциях суммы.

Напомним, предварительный митинг под КГГА в Киеве прошел 10 февраля. Люди призвали власть направить большинство бюджета на нужды Вооруженных сил Украины.

Также 4 февраля в Николаеве прошла акция поддержки украинских военнопленных и пропавших без вести. Люди устроили автопробег.