Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Киев arrow Киевляне снова собрались на протест возле КГГА — чего требуют arrow

Киевляне снова собрались на протест возле КГГА — чего требуют

17 февраля 2024 11:01
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Киевляне снова собрались на протест возле КГГА — чего требуют
Акция поддержки военных. Фото: Новини.LIVE
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Под зданием Киевской городской государственной администрации в субботу, 17 февраля, снова собрались киевляне. Они требуют вместо выделения средств на брусчатку — направить эти деньги украинским защитникам.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE.

Акция возле КГГА 17 февраля

Известно, что это уже 18-я такая акция поддержки защитников, которую проводят в Киеве.

Журналистка спросила представителя инициативной группы Ивана Гаврюша, чувствуют ли протестующие поддержку власти и прислушиваются ли к ним.

null
Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

"На самом деле прислушивается, но не настолько, как мы хотели бы это увидеть, потому что за период 2023 года с начала акции было выделено дополнительно 4 млрд грн на помощь ВСУ — это явно связано с нашими акциями", — рассказал он.

null
Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

По словам парня, протестующие хотят видеть больше помощи армии — не менее 5 млрд грн, как в прошлом году. Однако ожидается, что будет выделяться гораздо больше, чем эта сумма.

null
Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

Также Гаврюш поделился, что у них есть контакт с некоторыми столичными депутатами, которые активно помогают.

null
Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

"Мы держим контакт с некоторыми депутатами, они очень активно с нами сотрудничают и помогают нам. Выдают нам пропуска для входа в КГГА — таким образом мы попадаем на некоторые заседания и там продвигаем свои мнения", — отметил он.

null
Акция возле КГГА. Фото: Новини.LIVE

Представитель инициативной группы считает, что столичные власти могли бы сделать для армии гораздо больше, поскольку есть примеры других городов, выделяющих космические в процентных пропорциях суммы.

Напомним, предварительный митинг под КГГА в Киеве прошел 10 февраля. Люди призвали власть направить большинство бюджета на нужды Вооруженных сил Украины.

Также 4 февраля в Николаеве прошла акция поддержки украинских военнопленных и пропавших без вести. Люди устроили автопробег.

Киев
украинцы
протесты
акция
пленные

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

Актуальное по теме