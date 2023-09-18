Киянин підробляв документи і допомагав українцям незаконно покинути країну

Киянин допомагав росіянам незаконно виїжджати до ЄС: що відомо
Мешканець Києва займався підробкою документів для громадян Росії. Таким чином вони могли легалізуватись в країнах Європейського Союзу. Також він надавав "послуги" українцям та допомагав нелегально виїхати за кордон.
Про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в Facebook.
Киянин допомагав росіянам легалізуватись в Євросоюзі
33-річний програміст організував в Києві бізнес з виготовлення підробних документів, які дозволяли виїхати за кордон. Свої послуги чоловік надавав через спеціально створену мережу Telegram-акаунтів.
"Маючи спеціалізоване обладнання та навички, чоловік виготовляв високоякісні печатки, штампи, факсиміле, документи та посвідчення органів влади України та іноземних держав. Ділок використовував власноруч виготовлені фальшиві печатки судів, правоохоронних органів, а також територіальних центрів комплектування", — зазначили в СБУ.
Він виготовляв наступні документи:
- для легалізації громадян рф в країнах ЄС, зокрема про вихід їх з громадянства росії;
- про зняття громадян України з військового обліку, ухилення від мобілізації для виїзду за кордон;
- підроблені рішення судів;
- документи для працевлаштування за кордоном, зокрема посвідчення моряка;
- сертифікати про здобуття освіти за кордоном.
Зловмисник проживає в Дніпровському районі столиці. В його помешканні в ході обшуку виявили спеціалізоване обладнання для виготовлення підробок, фальшиві печатки посольства рф у декількох європейських країнах, підроблені штампи вітчизняних органів влади.
Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину з підробки документів. Окрім цього вирішується питання додаткової кваліфікації його дій у зв'язку з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.
Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали начальника Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з керівником відділу Київської міської військової адміністрації переправляв військовозобов'язаних через кордон за гроші.