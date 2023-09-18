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Киянин допомагав росіянам незаконно виїжджати до ЄС: що відомо

18 вересня 2023 18:35
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко
Киянин підробляв документи і допомагав українцям незаконно покинути країну
Оголошення про підозру зловмиснику. Фото: СБУ
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Марія Кучеренко

Мешканець Києва займався підробкою документів для громадян Росії. Таким чином вони могли легалізуватись в країнах Європейського Союзу. Також він надавав "послуги" українцям та допомагав нелегально виїхати за кордон. 

Про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в Facebook.

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33-річний програміст організував в Києві бізнес з виготовлення підробних документів, які дозволяли виїхати за кордон. Свої послуги чоловік надавав через спеціально створену мережу Telegram-акаунтів.

"Маючи спеціалізоване обладнання та навички, чоловік виготовляв високоякісні печатки, штампи, факсиміле, документи та посвідчення органів влади України та іноземних держав. Ділок використовував власноруч виготовлені фальшиві печатки судів, правоохоронних органів, а також територіальних центрів комплектування", — зазначили в СБУ. 

Він виготовляв наступні документи: 

  • для легалізації громадян рф в країнах ЄС, зокрема про вихід їх з громадянства росії;
  • про зняття громадян України з військового обліку, ухилення від мобілізації для виїзду за кордон;
  • підроблені рішення судів;
  • документи для працевлаштування за кордоном, зокрема посвідчення моряка;
  • сертифікати про здобуття освіти за кордоном.

Зловмисник проживає в Дніпровському районі столиці. В його помешканні в ході обшуку виявили спеціалізоване обладнання для виготовлення підробок, фальшиві печатки посольства рф у декількох європейських країнах, підроблені штампи вітчизняних органів влади.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину з підробки документів. Окрім цього вирішується питання додаткової кваліфікації його дій у зв'язку з незаконним переправленням осіб через державний кордон України. 

вилучені печатки
Вилучені у підозрюваного печатки. Фото: СБУ
вилучені печатки
Вилучені у підозрюваного печатки. Фото: СБУ
фіктивні документи
Фіктивні документи. Фото: СБУ
фіктивні документи
Фіктивні документи. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали начальника Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з керівником відділу Київської міської військової адміністрації переправляв військовозобов'язаних через кордон за гроші.

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