Киянин підробляв документи і допомагав українцям незаконно покинути країну

Оголошення про підозру зловмиснику. Фото: СБУ

Мешканець Києва займався підробкою документів для громадян Росії. Таким чином вони могли легалізуватись в країнах Європейського Союзу. Також він надавав "послуги" українцям та допомагав нелегально виїхати за кордон.

Про це повідомляє ГУ СБ України у м. Києві та Київській області в Facebook.

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33-річний програміст організував в Києві бізнес з виготовлення підробних документів, які дозволяли виїхати за кордон. Свої послуги чоловік надавав через спеціально створену мережу Telegram-акаунтів.

"Маючи спеціалізоване обладнання та навички, чоловік виготовляв високоякісні печатки, штампи, факсиміле, документи та посвідчення органів влади України та іноземних держав. Ділок використовував власноруч виготовлені фальшиві печатки судів, правоохоронних органів, а також територіальних центрів комплектування", — зазначили в СБУ.

Він виготовляв наступні документи:

для легалізації громадян рф в країнах ЄС, зокрема про вихід їх з громадянства росії;

про зняття громадян України з військового обліку, ухилення від мобілізації для виїзду за кордон;

підроблені рішення судів;

документи для працевлаштування за кордоном, зокрема посвідчення моряка;

сертифікати про здобуття освіти за кордоном.

Зловмисник проживає в Дніпровському районі столиці. В його помешканні в ході обшуку виявили спеціалізоване обладнання для виготовлення підробок, фальшиві печатки посольства рф у декількох європейських країнах, підроблені штампи вітчизняних органів влади.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину з підробки документів. Окрім цього вирішується питання додаткової кваліфікації його дій у зв'язку з незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

Вилучені у підозрюваного печатки. Фото: СБУ

Вилучені у підозрюваного печатки. Фото: СБУ

Фіктивні документи. Фото: СБУ

Фіктивні документи. Фото: СБУ

Нагадаємо, у Києві правоохоронці затримали начальника Голосіївського територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Він разом з керівником відділу Київської міської військової адміністрації переправляв військовозобов'язаних через кордон за гроші.