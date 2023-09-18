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Киевлянин помогал россиянам незаконно уезжать в ЕС: что известно

18 сентября 2023 18:35
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко
Киевлянин подделывал документы и помогал украинцам незаконно покинуть страну
Объявление о подозрении злоумышленнику. Фото: СБУ
ee34e9dc-53c1-4f8c-9684-90e1fa0c4500 - Мария Кучеренко

Житель Киева занимался подделкой документов для граждан России. Таким образом, они могли легализироваться в странах Европейского Союза. Также он оказывал "услуги" украинцам и помогал нелегально уехать за границу.

Об этом сообщает ГУ СБ Украины в г. Киеве и Киевской области в Facebook .

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33-летний программист организовал в Киеве бизнес по изготовлению поддельных документов, позволявших уехать за границу. Свои услуги мужчина предоставлял через специально созданную сеть Telegram-аккаунтов.

"Имея специализированное оборудование и навыки, мужчина производил высококачественные печати, штампы, факсимиле, документы и удостоверения органов власти Украины и иностранных государств. Делок использовал собственноручно изготовленные фальшивые печати судов, правоохранительных органов, а также территориальных центров комплектования", — отметили в СБУ.

Он производил следующие документы:

  • для легализации граждан России в странах ЕС, в частности о выходе их из гражданства России;
  • о снятии граждан Украины с военного учета, уклонения от мобилизации для выезда за границу;
  • поддельные решения судов;
  • документы для трудоустройства за границей, в том числе удостоверение моряка;
  • сертификаты о получении образования за границей.

Злоумышленник проживает в Днепровском районе столицы. В его жилище в ходе обыска обнаружили специализированное оборудование для изготовления подделок, фальшивые печати посольства России в нескольких европейских странах, поддельные штампы отечественных органов власти.

Правоохранители сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления по подделке документов. Кроме этого, решается вопрос дополнительной квалификации его действий в связи с незаконной переправкой лиц через государственную границу Украины.

изъяты печати
Изъяты у подозреваемого печати. Фото: СБУ
изъяты печати
Изъяты у подозреваемого печати. Фото: СБУ
фиктивные документы
Фиктивные документы. Фото: СБУ
фиктивные документы
Фиктивные документы. Фото: СБУ

Напомним, в Киеве правоохранители задержали начальника Голосеевского территориального центра комплектования и социальной поддержки. Он вместе с руководителем отдела Киевской городской военной администрации переправлял военнообязанных через границу за деньги.

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