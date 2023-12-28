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Киянин катував жінку паяльником — суд виніс вирок

28 грудня 2023 12:06
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Киянин катував жінку паяльником — суд виніс вирок
Чоловік в наручниках. Фото ілюстративне: konotop.in.ua
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Києві чоловік завдав тяжких тілесних ушкоджень та опіки своїй співмешканці. Його засуджено до восьми років позбавлення волі.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

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Суд оголосив обвинувальний вирок раніше судимому 31-річному киянину за обвинуваченням у нанесенні умисного тяжкого тілесного ушкодження, вчиненого способом, що має характер особливого мучення. Крім того, чоловіка засудили за незаконне виготовлення та зберігання наркотичного засобу без мети збуту.
 
"Прокурор довів, що в травні поточного року обвинувачений вступив у словесний конфлікт зі своєю співмешканкою, в ході якого протягом тривалого часу паяльником заподіював потерпілій тілесні ушкодження та опіки, чим завдав їй фізичних страждань та нестерпного болю", — говориться у повідомленні.
 
Слідство також виявило, що зловмисник завдавав потерпілій численні удари, у тому числі ременем, по обличчю, голові та тулубу, чим спричинив останній тяжкі тілесні ушкодження.

Слідчі дії правоохоронців

Вказаного громадянина затримали одразу після вчинення кримінального правопорушення. 

"У ході обшуку за місцем його проживання правоохоронці вилучили знаряддя вчинення злочину (паяльник), а також наркотичний засіб", — повідомили у прокуратурі.
 
Чоловіка визнано винним у пред’явленому обвинуваченні та призначено покарання у вигляді 8 років позбавлення волі. 

Раніше ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці викрили місцевого мешканця, якого підозрюють у спричинені тяжких тілесних ушкоджень. Чоловік вдарив потерпілого по голові, після чого виникла черепно-мозкова травма. 

Нагадуємо, що в Одесі викрили чоловіка, якого підозрюють у вбивстві людини. Місцевий мешканець заколов ножем сусіда та викинув тіло у Хаджибейський лиман. 

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