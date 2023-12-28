Киевлянин пытал женщину паяльником — суд вынес приговор

Человек в наручниках. Фото иллюстративное: konotop.in.ua

В Киеве мужчина нанес тяжкие телесные повреждения и ожоги своей сожительнице. Он приговорен к восьми годам лишения свободы.

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре.

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Пытал женщину паяльником

Суд объявил обвинительный приговор ранее судимому 31-летнему киевлянину по обвинению в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного способом, имеющим характер особого мучения. Кроме того, мужчина был осужден за незаконное изготовление и хранение наркотического средства без цели сбыта.



"Прокурор доказал, что в мае текущего года обвиняемый вступил в словесный конфликт со своей сожительницей, в ходе которого в течение длительного времени паяльником причинял потерпевшей телесные повреждения и ожоги, чем причинил ей физические страдания и нестерпимую боль", — говорится в сообщении.



Следствие также обнаружило, что злоумышленник наносил потерпевшей многочисленные ушибы, в том числе ремнем, по лицу, голове и туловищу, чем причинил последний тяжкие телесные повреждения.

Следственные действия правоохранителей

Указанный гражданин был задержан сразу после совершения уголовного правонарушения.

"В ходе обыска по месту его жительства правоохранители изъяли орудие совершения преступления (паяльник), а также наркотическое средство", — сообщили в прокуратуре.



Мужчина признан виновным в предъявленном обвинении и назначен наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, подозреваемого в нанесении тяжких телесных повреждений. Мужчина ударил пострадавшего по голове, после чего возникла черепно-мозговая травма.

Напоминаем, что в Одессе разоблачили мужчину, подозреваемого в убийстве человека. Местный житель заколол ножом соседа и выбросил тело в Хаджибейский лиман.